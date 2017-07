Moskva - Ruská vláda chce prodloužit odvetné sankce vůči Evropské unii do konce roku 2018, řekl podle agentury Reuters premiér Dmitrij Medveděv. Stalo se tak den poté, co unie oficiálně prodloužila hospodářské sankce vůči Rusku kvůli ukrajinské krizi. Opatření, která unie svázala s prosazením mírových dohod z Minsku, budou platit nejméně do konce ledna 2018.

Evropská sankční opatření byla původně zavedena 31. července 2014 na jeden rok v reakci na ruské kroky destabilizující situaci na Ukrajině. V září roku 2014 byly sankce rozšířeny. Ve středu Rada EU oznámila, že prodloužení protiruských sankcí bylo přijato v návaznosti na aktuální informace o provádění minských dohod.

Moskva popírá, že se na ukrajinském konfliktu přímo podílí. Na unijní kroky reagovala vlastními sankcemi a ve snaze postihnout hospodářství EU zakázala například dovoz některých čerstvých potravin.

Sankce vůči Rusku omezují export některých technologií do Ruska či přístup některým ruským finančním institucím na kapitálové trhy.

EU ale kvůli ukrajinské krizi uvalila na Rusko i různé další sankce. Osoby narušující ukrajinskou územní celistvost mají zmrazený svůj evropský majetek a zakázané cesty do unie.