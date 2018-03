Praha - V posledním březnovém týdnu začne režisér Rudolf Havlík natáčet filmovou komedii Po čem muži touží. Se scenáristkou Radkou Třeštíkovou se rozhodli vyprávět s humorem a nadsázkou příběh o věčném soupeření mužského a ženského světa. V hlavních rolích se představí Anna Polívková a Jiří Langmajer, oznámila dnes ČTK mluvčí projektu Uljana Donátová.

"Rudolf Havlík má za sebou snímek Zejtra napořád a romantickou komedii Pohádky pro Emu. Pro úspěšnou spisovatelku Radku Třeštíkovou to bude první realizovaný scénář," uvedla Donátová.

Hrdinou příběhu je charismatický cynik Karel Král, na kterého ženy letí. Pracuje jako šéfredaktor časopisu pro muže, jeho osobní život však není příkladem vyrovnanosti. S exmanželkou (Andrea Hoffmannová) se hádá nejen kvůli sedmnáctileté dceři Julii (Sara Sandeva).

Jeho nezávazný způsob života však dostane několik ran. Přijde o práci, neznámá žena mu nabourá auto a na jeho místo je dosazena pohledná mladá šéfredaktorka (Táňa Pauhofová). Je na dně a s nejlepším kamarádem (Matěj Hádek) to vyřeší po chlapsku. Opije se a v dobrodružné noci si přeje, aby se stal ženou, protože "to mají v životě jednodušší a on je na tom kvůli nim bídně".

Ráno se probudí, ale už to není on. Díky noční alkoholické "jízdě" a vědmě Zoltaně (Pavla Tomicová) se stal ženou - tu hraje Polívková. Ovšem pouze fyzicky. Karel, vlastně již Karla, se musí vyrovnat s novým vzhledem a vymyslet i krycí příběh pro své náhlé zmizení. Musí se naučit fungovat v ženském těle a zjistit, zda to mají ženy opravdu snazší.

"Můj nápad vznikl z nostalgie. Stýskalo se mi po filmech jako Na Hromnice o den více nebo Tootsie, chtěl jsem si něco podobného vyzkoušet. Byl to nápad, který jsme s Radkou Třeštíkovou začali pro zábavu dávat dohromady," komentoval to Havlík. Podle Třeštíkové za ní režisér se svým námětem přišel ve správnou chvíli. "Potřebovala jsem si odskočit od vážných témat, napsat s ním ryzí komedii byla pro mě velká výzva," prozradila.

Oba by však neměnili, jsou prý ve svých tělech spokojeni. "Ženy mají mnohem těžší život ve všech směrech a já je obdivuju," zdůraznil režisér. "Nechci být nikým jiným, i když je jasné, že muži to mají v životě jednodušší," dodala Třeštíková.

V dalších rolích se objeví Jiří Havelka, Oldřich Navrátil, Lenka Vlasáková, Lucie Polišenská, Pavla Tomicová, Naďa Konvalinková či Ester Kočičková. Natáčet se bude v březnu a dubnu v Praze, na několik dní štáb zavítá do hotelu Podlesí nedaleko Hlinska. Producentem je společnost Fénix Film, s premiérou se počítá už 20. září.