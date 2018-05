Jaroměř (Náchodsko) - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dnes zahájilo výstavbu dálnice D11 mezi Smiřicemi a Jaroměří. Silnice v délce 7,15 kilometru bude stát 1,5 miliardy korun bez DPH a hotová by měla být do konce roku 2021. Úsek je součástí stavby dálnice od jejího současného konce v Hradci Králové na hranice s Polskem v Královci na Trutnovsku. Ministr dopravy v demisi Dan Ťok (za ANO) uvedl, že s nyní zahájeným úsekem stoupla délka rozestavěných dálnic v ČR na 104 kilometrů.

Stavbu předcházejícího úseku D11 z Hradce Králové do Smiřic by chtělo ŘSD zahájit také letos. Do konce roku 2021 plánují silničáři dokončit celý úsek z Hradce Králové do Jaroměře o délce 23 kilometrů. Podle náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka (ODS) je stavba D11 klíčovou stavbu dopravní infrastruktury pro rozvoj kraje.

Dálnice z Hradce Králové ve směru na Jaroměř odvede dopravu z nynější tranzitní silnice číslo 33 z Hradce Králové směrem na Náchod. Tato silnice patří k nejzatíženějším v Královéhradeckém kraji a její kapacita je podle silničářů již zcela vyčerpána. Denně po silnici z Hradce Králové směrem na Jaroměř nyní projede až 17.000 vozidel a v roce 2040 se počítá se zvýšením na 28.400 až 42.250 vozidel za den.

Dálnici ze Smiřic do Jaroměře postaví sdružení společností Porr a Porr Bau. Stavbaři v úseku vybudují devět mostů o celkové délce 676 metrů, dvě mimoúrovňové křižovatky a čtyři protihlukové stěny o celkové délce 6,5 kilometru.

Na rozdíl od zahajovaného úseku Smiřice - Jaroměř se na předcházejícím úseku Hradec Králové - Smiřice potýká ŘSD s problémy. Dosud nemá stavební povolení na část Hradec Králové - Předměřice nad Labem, protože po námitce hnutí Děti Země se tam stavební řízení opakuje. ŘSD podle generálního ředitele Jana Kroupy již pro úsek Hradec - Předměřice požádala o vydání stavebního povolení. Kroupa odhadl, že v případě hladkého průběhu by ŘSD mohlo mít pravomocné stavební povolení v srpnu. Na úsek Předměřice nad Labem - Smiřice silničáři pravomocné stavební povolení mají.

Celý úsek Hradec Králové - Smiřice o délce 15,46 kilometru bude stavět sdružení vedené společností Eurovia, dalšími členy sdružení jsou firmy Metrostav a Swietelsky. Cena má činit 2,59 miliardy korun bez DPH.

Starosta Jaroměře Jiří Klepsa (Volba pro město) upozornil, že uvedení dálnice do provozu je podmíněno vybudováním obchvatu Jaroměře, jehož výstavba má zpoždění. "Stejně důležitá jako stavba D11 je i stavba obchvatu," řekl. Podle Kroupy má obchvat pravomocné územní rozhodnutí a nyní se pracuje na dokumentaci pro stavební povolení. "Dokončujeme geometrické plány, aby mohly začít výkupy pozemků," uvedl Kroupa. Dokončení obchvatu spolu s dálnicí do Jaroměře je podle něj reálné. ŘSD podle Kroupy ještě řeší vyvlastnění jednoho pozemku, který je důležitý pro vybudování kruhové křižovatky u sjezdu z dálnice u Jaroměře.

U posledních dvou úseků D11 z Jaroměře směrem ke státní hranici s Polskem silničáři usilují o vydání územního rozhodnutí, aby mohli začít vykupovat pozemky. Podle Ťoka by se dálnice z Jaroměře k hranicím mohla začít stavět v roce 2022 a hotová by mohla být v roce 2025.

Na zahájení stavby přítomný polský ministr infrastruktury a stavebnictví Andrzej Adamczyk řekl, že na polské straně by mohla být dálnice na hranice dokončena v roce 2023. "Věřím, že v letech 2024 až 2025 by se mohlo jet po dálnici z Prahy až k Baltskému moři," řekl.

Dálnice D11 z Prahy na polské hranice se začala stavět v roce 1978 a zatím je z plánovaných 154 kilometrů hotových necelých 91 kilometrů. Od loňského srpna dálnice končí na okraji Hradce Králové sjezdem do městské části Kukleny. V Královci u Trutnova se má D11 napojit na budovanou polskou silnici S3.