Praha - Odhalováním pomníků legionářům nebo připomínkami bojů si letos Československá obec legionářská (ČsOL) připomene 100. výročí od konce první světové války a založení Československa. V plánu je také třeba rekonstrukce návratu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka do vlasti. ČTK to řekli tajemník Československé obce legionářské Milan Mojžíš a tajemník projektu Legie 100 Jiří Charfreitag.

V březnu si legionářská obec připomene poutí na Ukrajinu důležitou bitvu u Bachmače, kde se legionáři střetli s přesilou německé armády. Charfreitag důležitost bitvy přirovnává k legendárnímu Zborovu. "Z dnešního hlediska to byla plichta, protože Němci sice zvítězili, dobyli to území, ale nám se podařilo stáhnout," poznamenal. Dodal, že právě při ústupu z Ukrajiny legionáři získali větší množství železničních vozů, které pak používali při sibiřské anabázi. Na místo ČsOL uspořádá pouť, které se zúčastní i volyňští Češi a zástupci ministerstva obrany. Výročí bude spojeno s připomenutím bitvy u Sokolova z období druhé světové války.

Další vzpomínky na legie se budou konat i v Bělorusku, kde bude slavnostně odhalen pomník v Bobrujsku, na několika místech v Rusku nebo v Itálii, kde se budou konat výročí bojů na Piavě či u vrcholku Doss Alto.

Ve Francii se na konec června chystá připomínka přísahy v Darney. Na tamní pláni nastoupilo 30. června 1918 na 6000 příslušníků Československé střelecké brigády ve Francii ke slavnostní přehlídce s přísahou, po níž odjeli na frontu. Francouzský prezident Raymond Poincaré při této příležitosti potvrdil za účasti Edvarda Beneše právo Čechů a Slováků na samostatnost a vlastní stát. Na místě by se 100 let od těchto událostí mohli potkat český, slovenský a francouzský prezident, poznamenal Mojžíš. Francouzský prezident Emmanuel Macron již v gratulaci českému prezidentu Miloši Zemanovi ke znovuzvolení akci potvrdil. Zda se jí Zeman zúčastní, Pražský hrad nesdělil. O programu jeho zahraničních cest chce rozhodnout až po inauguraci, sdělil ČTK prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. ČsOL již na akci nechává šít další legionářské uniformy, "aby to aspoň částečně vypadalo jako tehdy".

Velké připomínky historických událostí z revolučního roku 1918 ČsOL chystá i v České republice. Znovuodhalen by měl být pomník padlým 4. střeleckého pluku v Hradci Králové a před Vánoci obec legionářská plánuje zrekonstruovat návrat Masaryka z exilu do Prahy. Z Rakouska bude vypravena historická vlaková souprava. Trasa povede, stejně jako před 100 lety, přes Dolní Dvořiště do Českých Budějovic, druhý den pak bude pokračovat do Prahy. V parku u pražského hlavního nádraží bude uspořádán slavnostní program. V plánu byla i rekonstrukce pochodu Prahou, ta se ale pravděpodobně po dohodě se zástupci Prahy neuskuteční. Podle Charfreitaga by v předvánočním čase, kdy bude hlavní město plné turistů, bylo náročné podobně velkou akci v centru uspořádat.

Místo průvodu by se tak ke dni veteránů 11. listopadu, kdy skončila první světová válka, mohla uskutečnit rekonstrukce národní přísahy. Během ní přísahali věrnost Češi dosud sloužící v rakousko-uherské armádě. Podle Mojžíše by to bylo ocenění i lidí, kteří neměli možnost se zapojit do legií. "Ne všichni mohli být v zahraničí, ale plno práce se dělalo i tady doma," poznamenal. Z přísahy poté vojáci odjížděli na Slovensko, aby bránili hranice mladé republiky.

V plánu má ČsOL uspořádat v Česku také několik rekonstrukcí bitev legionářů. Jedna z nich se v květnu uskuteční v Rumburku u 100. výročí rumburské vzpoury českých vojáků. Další rekonstrukcí by chtěli předvést bitvu u Doss Alto. Nyní hledají vhodnou lokaci, která by odpovídala skalnatému terénu, kde se českoslovenští legionáři bránili rakouskému útoku. Vytipované mají dvě lokality, rádi by akci uspořádali na podzim v Praze.