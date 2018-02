Řím - Italská metropole Řím plánuje do roku 2024 zakázat dieselovým automobilům vjezd do centra. S odvoláním na starostku města Virginii Raggiovou to dnes uvedla agentura Reuters. Hlavní město dlouhodobě bojuje se silným znečištěním, které způsobuje především jeho dopravní vytíženost.

Znečištěné ovzduší ohrožuje kromě veřejného zdraví i tamní antické památky. Podle studie, kterou loni provedl odbor italského ministerstva kultury, je nyní ve městě v ohrožení zhruba 3600 kamenných staveb a 60 bronzových soch.

Podle dostupných informací mají až dvě třetiny z 1,8 milionu prodaných automobilů v Itálii dieselových motor. "Pokud chceme opravdu zakročit, musíme mít odvahu k přijetí účinných opatření," napsala Raggiová na svém facebooku.

Vedení metropole se dopravní situaci snažilo regulovat už dříve. Zavádělo například střídavou dopravu, kdy se do města v určité dny mohla dostat pouze auta s registrační značkou s koncovým lichým, nebo naopak sudým číslem.

O zákazech vjezdu naftových vozů uvažují v současné době velká německá města, jako je Berlín, Mnichov nebo Hamburk. O tom, že je možné vjezd dieselových aut do města omezit, rozhodl v úterý německý správní soud. Upozornil přitom, že opatření musí přihlédnout k zásadě přiměřenosti.

Záměr uzavřít město dieselovým autům už dříve oznámil i severoitalský Milán, kde má opatření vstoupit v platnost do roku 2030.