Praha - Ve Zlínském a Olomouckém kraji a na Vysočině v noci na dnešek sněžilo. V Libereckém kraji se dnes ráno objevují mlhy a teploty klesají až k minus třem stupňům, silnice mohou namrzat. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost hlavně tam, kde se nesolí, pozor by si měli dát i chodci.

Jihočeský kraj

Všechny vozovky v Jihočeském kraji jsou dnes sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Na některých silnicích nižších tříd leží vrstva ujetého nebo zledovatělého sněhu. Týká se to především Písecka, Jindřichohradecka nebo Táborska, vyplývá z údajů dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.

Jízdu po úseku dálnice D3 na Táborsku by mohla komplikovat i mlha. Je rovněž na Jindřichohradecku, Písecku, Prachaticku a Strakonicku.

Ranní teploty v Jihočeském kraji se drží v rozmezí od minus dvou do plus dvou stupňů Celsia. Přes den může slabě sněžit nebo mrholit.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji se dnes ráno objevují mlhy a teploty klesají až k minus třem stupňům, silnice mohou namrzat. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost hlavně tam, kde se nesolí, pozor by si měli dát i chodci. Hlavní tahy jsou většinou po chemickém ošetření holé a mokré. Žádné problémy zatím podle policie v kraji hlášeny nejsou.

Na silnicích nižších tříd zejména v horských oblastech leží ujetá vrstva zledovatělého sněhu. Bez zimní výbavy by motoristé do hor vjíždět neměli. I v nižších polohách jsou ale na silnicích zmrazky a mohou klouzat

V Libereckém kraji je dnes ráno většinou zataženo nízkou oblačností a bez srážek, místy se objevují mlhy. Teploty se pohybují od minus tří do jednoho stupně nad nulou. Podobné počasí vydrží podle meteorologů po celý den, místy může mrholit. Vyjasnění čekají jen na horách.

Olomoucký kraj

Silnice v části Olomouckého kraje pokryl v noci na dnešek nový sníh. Slabé sněhové přeháňky byly například na Olomoucku, Přerovsku i Prostějovsku. Vozovky jsou ošetřeny a sjízdné, převážná část je holá a mokrá. Zvýšená opatrnost je na místě na Prostějovsku, ale i na Šumpersku a Jesenicku, kde ve vyšších polohách leží rozbředající sníh nebo je tam ujetá sněhová vrstva, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Silničáři ošetřovali silnice posypem v noci na Olomoucku, Přerovsku i Prostějovsku. V prvních dvou okresech jsou již všechny vozovky holé a mokré, na Prostějovsku zůstává na silnicích ve vyšších polohách vrstva rozbředajícího sněhu nebo ujetá sněhová vrstva krytá posypem.

Správci cest zasahovali také na severu regionu. Na silnicích druhých a třetích tříd Šumperska leží podle nich nyní ujetá sněhová vrstva krytá posypem, stejně jako ve vyšších polohách Jesenicka. Tam podle dispečera správy silnic v noci nesněžilo.

Pardubický kraj

Na mnoha silnicích ve výše položených oblastech Pardubického kraje dnes leží tenká vrstva sněhu. Sníh je většinou po solení rozbředlý, místy i uježděný. Vyplývá to z údajů Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

Řidiči by měli snížit rychlost zvláště v oblasti Lanškrouna, Litomyšle, Moravské Třebové, Svitav a Vysokého Mýta. V okolí Žamberku, Poličky a v Železných horách pokrývá vozovky menších silnic uježděná sněhová vrstva.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, foukal slabý vítr. Místy komplikovala dopravu mlha. Teploty se pohybovaly od minus dvou do plus dvou stupňů.

Středočeský kraj

Hlavní tahy jsou ve Středočeském kraji většinou sjízdné bez omezení, výjimku tvoří například dálnice D6 a D8, které jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na několika místech trápí řidiče mlha. Vyplývá to z informací krajských silničářů. Podle policie není v kraji aktuálně hlášená žádná nehoda, policie pouze vydala výstrahu týkající se silnice 110 u obce Ostředek na Benešovsku, kde se vytvořila ledovka v délce zhruba 500 metrů.

Mlha řidiče potrápí na Pražském okruhu, dálnici D11 a D5, a to v okresech Benešov a Příbram. Snížená viditelnost je také na dálnici D4 a D8 v okresech Kladno, Rakovník, Beroun, Kladno, Mělník, Mladá Boleslav, Praha-východ a Praha-západ.

Řada silnic první třídy je mokrá po chemickém ošetření a sjízdná bez omezení. Sjízdné se zvýšenou opatrností jsou podle silničářů některé silnice prvních tříd v okrese Mladá Boleslav, Nymburk, Kladno a Rakovník. Na silnicích druhých a třetích tříd by si řidiči měli dávat pozor v celém středočeském regionu.

V kraji je dnes ráno zataženo, teploty se pohybují od minus jednoho do plus tří stupňů Celsia. Až do 9:00 je v platnosti výstraha před tvorbou náledí, která platí pro celé území České republiky.

V neděli potrápila řidiče ve středních Čechách ledovka, kdy se na dálnici D1 stalo několik nehod včetně hromadné kolize 17 aut u Mirošovic ve směru na Brno. Celkem si nehody na D1 vyžádaly dva lidské životy, směr na Brno byl zhruba osm hodin uzavřený. Stála i D4, kde narazil kvůli ledovce kamion do svodidel.

Ústecký kraj

Silnice v Ústeckém kraji jsou sjízdné, ve vyšších polohách se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z informací silničářů. Teploty v kraji se pohybují kolem nuly.

Dálnice D8 a silnice prvních tříd jsou mokré po chemickém ošetření, silničáři upozorňují na sníženou viditelnost kvůli mlze. Na silnicích nižších tříd v Krušných horách leží zbytky rozbředlého sněhu. Sjízdné jsou s opatrností.

Podle meteorologů bude dnes v Ústeckém kraji zataženo nízkou oblačností, během dne ojediněle skoro jasno. Ojediněle se může objevit mrholení. Nejvyšší teploty vystoupí na nulu až tři stupně Celsia, na horách na minus tři až nulu.

Kraj Vysočina

Na Vysočině napadlo několik centimetrů sněhu, silnice jsou sjízdné s opatrností. Na hlavních tazích je po chemickém ošetření rozbředlý sníh a na silnicích nižších tříd leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem, řekl ČTK dispečer krajské správy Roman Hubený. Teploty byly k ránu jeden až dva stupně pod bodem mrazu, místy byla mlha.

V noci na dnešek jezdilo v kraji 115 sypačů a 37 traktorů s radlicemi. "Nemáme hlášení, že by byly nějaké problémy, že by něco nejelo," uvedl dispečer před 07:00.

Slabé sněžení nebo mrholení, i mrznoucí, se podle meteorologů může na Vysočině vyskytovat i přes den. Místy mohou namrzat mlhy. Teploty odpoledne vystoupí nejvýše dva stupně nad nulu.

Zlínský kraj

Ve Zlínském kraji v noci na dnešek slabě sněžilo, silnice jsou proto mokré po chemickém ošetření a sjízdné se zvýšenou opatrností. Na některých místech navíc viditelnost snižují ranní mlhy, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR. Podle výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se až do 9:00 může na cestách tvořit náledí a ledovka.

V kraji je oblačno až zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus tří do plus jednoho stupně Celsia. Odpoledne vystoupá podle předpovědi maximálně na plus dva stupně. Přes den bude podle ČHMÚ většinou zataženo. Ojediněle bude slabě sněžit nebo mrholit, mrholení může i namrzat. Podobné počasí slibuje předpověď i na úterý a na středu.