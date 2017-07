Berlín/Vídeň/Praha - Se začátkem prázdnin čeká Evropu masový přesun rekreantů ze severu na jih a zpět, který je tradiční letní zkouškou kapacit hlavních dopravních tahů a v neposlední řadě i trpělivosti řidičů. Podobně jako v loňském roce i letos zkomplikují v některých zemích cesty k moři či na hory vedle dopravních uzavírek také hraniční kontroly, což se v případě Německa, Rakouska, Slovinska či Chorvatska dotkne i Čechů. Německo navíc provádí po celé délce svých hranic namátkové kontroly kvůli nadcházejícímu červencovému summitu zemí G20 v Hamburku.

Několik úzkých hrdel čeká na řidiče na slovenských hlavních silničních tazích, kde se v době dopravních špiček vytvářejí zácpy. Tradičně se v Bratislavě zpomaluje doprava po dálnici D1, která vede slovenskou metropolí a kde se slučuje tranzit vozidel z Maďarska, Rakouska, ale i České republiky s vnitroměstskou dopravou. Výstavba nové dálniční křižovatky zase komplikuje provoz na D1 u vesnice Blatné asi 30 kilometrů od slovenské metropole.

Se zdržením musejí motoristé počítat také na severu Slovenska, kde nejsou dokončeny dálniční úseky. K zahušťování dopravy tak dochází mezi Žilinou a Martinem a také u Ružomberoku. Pro české turisty to například znamená možné zdržení při jízdě do Vysokých Tater. Letní školní prázdniny na celém Slovensku začínají v sobotu a potrvají do 3. září.

Tradiční výzvou pro evropskou dálniční síť jsou němečtí turisté. V Německu, kde žije přes 80 milionů obyvatel, sice začínají letní prázdniny postupně, i tak ale školní volno již platí v pěti ze šestnácti spolkových zemí, a to včetně Saska, které s Českem přímo sousedí. V prvním prázdninovém týdnu počet zemí, kde je školní volno, vzroste na osm. Kritický je pak tradičně přelom července a srpna, kdy evropské tahy zaplní němečtí řidiči, neboť prázdniny v jednotlivých částech Německa začnou a v jiných zase skončí.

Německý autoklub ADAC již nyní, tedy v úvodu letní dovolenkové sezony, hlásí na německých dálnicích zvýšenou dopravu. Plynulou jízdu komplikuje zhruba 500 dopravních omezení, z nich většina je na západě Německa ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko.

Dopravní zácpy hrozí především na transněmeckých dálnicích A1, A3, A5, A7 a A8. Nejdelší staveniště se pak nachází na dálnici A8 mezi Mnichovem a Stuttgartem, konkrétně pak mezi Ulmem a Merklingem, a také na dálnici A5 mezi Basilejí a Karlsruhe.

K nadcházejícímu víkendu ADAC předpokládá kvůli hraničním kontrolám, které jsou v platnosti v reakci na migrační krizi, delší čekací doby především na německo-rakouských přechodech Pasov/Suben, Kiefersfelden/Kufstein či Piding/Walserberg. Naopak žádné čekání předpovídá ADAC na přechodu Lindau/Bregenz u Bodamského jezera.

V Rakousku autokluby i dopravní servery tradičně varují před přetíženými klíčovými dálnicemi A1, která spojuje Vídeň se Salcburkem, A10 mezi Salcburkem a Villachem či A13, která vede z Innsbrucku přes Brennerský průsmyk do Itálie.

Cesty do rakouských spolkových zemí Tyrolsko a Vorarlbersko značně komplikuje uzavírka Arlberského tunelu na rychlostní silnici S16. Tunel bude kvůli opravám zcela uzavřen až do října. Objížďky v mírném provozu znamenají zpoždění zhruba 20 minut, v případě dopravních špiček je ale nutné počítat se vznikem zácp.

Na severu Itálie pak řidiče čekají úseky, kde obzvláště při výměně rekreantských turnusů vznikají komplikace. Hustý provoz je tak podle ADACu možné předpokládat ve výše zmíněném Brennerském průsmyku, na dálnici A23 mezi rakouským Villachem a italským Udine a na dálnici A4 mezi Terstem a Benátkami.

Za kritický tah ve Švýcarsku ADAC považuje dálnici A2, která je významnou spojnicí mezi severem a jihem alpské konfederace, obzvláště pak její zúžení v podobě Gotthardského tunelu. Doprava o jednom proudu v každém směru je zde vedena ve společném tubusu.

Češi, kteří se cestou na Jadran rozhodnou přejet přes Slovinsko, mohou uvíznout v kolonách v tunelu Karavanky na rakousko-slovinské hranici. Tunel je součástí jedné z hlavních tepen k Jadranu. Problémy kvůli kontrolám lze očekávat i na slovinsko-chorvatských přechodech Dragonja a Rupa na Istrijském poloostrově či na přechodech Obrežje/Bregana a Gruškovje/Macelj na tazích do Záhřebu. ADAC rovněž varuje před možnými zácpami na hlavních silnicích na jadranském pobřeží.

S problémy na hranicích se budou řidiči setkávat i na přechodech mezi Maďarskem a Srbskem, Maďarskem a Chorvatskem, Maďarskem a Rumunskem a také při cestách do Řecka přes Bulharsko či Makedonii. Ze schengenských zemí by mohlo být pro české řidiče komplikací Rakousko, které stále ještě kontroluje své hranice se Slovinskem, ale také Maďarskem a Slovenskem.