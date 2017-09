Petrohrad (Lounsko) - V areálu psychiatrické léčebny v Petrohradu na Lounsku natáčí režisér Dan Svátek film Úsměvy smutných mužů. Scénář vznikl podle stejnojmenné knihy ústeckého publicisty a spisovatele Josefa Formánka, který popisuje, jak prošel závislostí na alkoholu. Hlavní roli spisovatele Josefa hraje David Švehlík.

Knihu s komickými i drsnými příběhy lidí závislých na alkoholu napsal Formánek na základě vlastní zkušenosti. Spisovatel ČTK řekl, že vznikla velmi rychle. "Psala se sama. Jak jsem odešel z léčebny, tak byla měsíc na to napsaná. Takže to byl takový deník tříměsíčního života v léčebně," uvedl Formánek.

Podle režiséra Svátka vznikal scénář zhruba dva roky. Zhruba rok vybíral obsazení. "O většině postav jsem jakoby měl představu. Ale hledání hlavní role bylo asi nejsložitější. Nicméně jsem hrozně rád, že tu hlavní roli hraje David Švehlík. Způsob jeho práce je mi velmi sympatický. On se pro tu hlavní roli nejen velmi hodí, ale velmi se s ní sžil a opravdu ho v tomhle obdivuju," řekl Svátek.

S výběrem hereckého obsazení je spokojen i Formánek, který se natáčení účastní. "Velmi mile mě překvapily herecké výkony. Herců, kteří nepřehrávají, ale zároveň jsou dostatečně dramatičtí. Zatím mám pocit, že vidím pravdu," doplnil Formánek.

Vedle Prahy nebo Karlovarska zvolili filmaři k natáčení také Ústecký kraj. Ve filmu se objeví například ústecký minipivovar nebo areál Spolchemie. Pro natáčení v léčebně zvolil štáb Petrohrad na Lounsku. "Viděli jsme desítky léčeben, ale žádná se nám v podstatě nezdála. Snažili jsme se, aby ta léčebna nebyla úplně ponurá. Hledali jsme krásné místo, nakonec jsme našli tuto léčebnu, která spojuje veškeré naše požadavky," dodal Svátek. Natáčení je zhruba v polovině, do kin by se měl film dostat příští rok na jaře.

Podle Barbory Hyškové z Filmové kanceláře Ústeckého kraje je zájem filmařů o severní Čechy velký. Během uplynulých dvou let kancelář pomáhala asi na čtyřech desítkách projektů. "Jsme non-profitový servis pro filmaře. Děláme to zadarmo, jsme takové kontaktní místo. Otevíráme dveře, protože máme místní znalost. Dodáváme kontakty na služby, dodavatele anebo vytipováváme lokace pro natáčení. Hledali jsme prázdný bazén, sklepy ze 14. století připomínající Vatikán, je to opravdu velmi pestré a nikdy nevíme, co přijde," uvedla Hyšková.