Praha - Představenstvo elektrárenské společnosti ČEZ podpořilo prodej hnědouhelné elektrárny Počerady těžební skupině Czech Coal finančníka Pavla Tykače. Agentuře Reuters to řekly dva zdroje blízké transakci. Prodej podle nich ještě musí schválit dozorčí rada.

ČEZ se skupinou Czech Coal o prodeji elektrárny Počerady jedná od začátku letošního roku. Podle Hospodářských novin Tykačova firma za elektrárnu nabízí deset miliard korun.

V roce 2013 uzavřela Vršanská uhelná ze skupiny Czech Coal s ČEZ dlouhodobou smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady na 50 let. Opci na prodej elektrárny Czech Coalu mohl ČEZ na základě smlouvy využít už v roce 2015. Tehdy ji nevyužil a elektrárna zůstala jeho majetkem.

Desetimiliardová nabídka Czech Coalu má podle HN tři části. V hotovosti má ČEZ dostat 4,5 miliardy. Do konce roku 2023 by mu Počerady dodávaly prakticky veškerou elektřinu, kterou vyprodukují, za výrobní náklady. ČEZ by ji pak mohl prodat s odhadovaným ziskem dalších více než pěti miliard.

S tím, že by ČEZ prodal Počerady Vršanské uhelné, nesouhlasí některé známé osobnosti. Vládě nedávno zaslaly výzvu, aby se proti případnému prodeji postavila. Prodlužování doby spalování uhlí podle signatářů popírá Pařížskou klimatickou dohodu o ochraně klimatu. Výzvu podepsali mimo jiné někdejší předseda Senátu a federální premiér Petr Pithart, zpěvačka Marta Kubišová a herec Arnošt Goldflam.