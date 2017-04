Káhira - Radikální organizace Islámský stát (IS) prohlásila, že Spojené státy vede idiot. Podle agentury Reuters jde o první vyjádření, v němž se IS vyslovil k Donaldu Trumpovi od jeho nástupu do Bílého domu.

"Jste (USA) v úpadku a známky vašeho zániku jsou očividné úplně každému," citoval Reuters mluvčího IS abú Hasana Muhádžira. "Neexistuje už víc důkazů o tom, že vám vládne idiot, který neví, co to je Sýrie nebo Irák nebo islám," uvedl také zástupce islamistů na záznamu, který byl zveřejněn dnes v internetové komunikační služby Telegram.

Zničení IS je jedním z hlavních deklarovaných cílů Trumpa ve funkci prezidenta. Naposledy o potřebě likvidace této radikální organizace hovořil v pondělí ve Washingtonu při setkání s egyptským prezidentem Abdal Fattáhem Sísím, kterému slíbil v boji proti terorismu plnou podporu.