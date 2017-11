Rijád - První náznaky toho, že se něco děje, se objevily v dopise. V sobotu 4. listopadu luxusní rijádský hotel Ritz Carlton informoval hosty, že "místní úřady nečekaně zarezervovaly místa v hotelu a je nutné zvýšit bezpečnostní opatření, tudíž není možné poskytovat ubytování... dokud nebude obnoven běžný provoz". Tou dobou už byly zahájeny čistky, píše agentura Reuters.

Během několika hodin úřady v metropoli Rijád a v pobřežním městě Džidda zatkly několik desítek členů saúdskoarabské politické a obchodní elity, včetně 11 princů a řady ministrů a magnátů. Několik z nich bylo zadrženo na schůzích, na které byli pozváni, zatímco jiní byli zatčeni ve svých domovech a následně letecky dopraveni do Rijádu, či převezeni do hotelu Ritz Carlton, ze kterého se stalo provizorní vězení.

Zadržení měli nárok na jeden krátký hovor domů blízké osobě, řekl Reuters nejmenovaný zdroj.

"Nemají přístup k telefonu a hlídá je ostraha. Nikdo nesmí ven a nikdo nesmí ani dovnitř... Je zcela jasné, že tomu předcházely velké přípravy," uvedl.

Čistky nařídil dvaatřicetiletý korunní princ Muhammad bin Salmán, který je následníkem trůnu po svém otci králi Salmánovi. Právě korunní princ podle současných spekulací vládne zemi a řekl, že hodlá Saúdskou Arábii proměnit v moderní stát.

V rámci těchto snah se princ rozhodl upevnit svou moc a zaměřil se tak na saúdskoarabské elity, včetně členů královské rodiny, které viní z braní úplatků a umělého navyšování cen obchodních projektů. Zatčené nebylo možné kontaktovat.

V sázce je v tuto chvíli politická stabilita největšího světového producenta ropy. Zda bude vláda korunního prince zpochybňována, bude podle agentury Reuters záviset na úspěšnosti čistky.

Pokud nebudou v Saúdské Arábii zavedeny změny, ocitne se království podle korunního prince v ekonomické krizi, což bude mít za důsledek rostoucí nespokojenost populace. To by mohlo ohrozit královskou rodinu a zároveň zemi oslabit, což by se mohlo dotknout i regionální rivality s šíitským Íránem.

Princ Muhammad se rozhodl zakročit proti členům své rodiny, když zjistil, že s jeho následnictvím nesouhlasí více příbuzných, než si původně myslel, uvedl nejmenovaný zdroj.

"Vyslal tak varovný signál všem, kteří si nebyli jisti, do jaké míry ho podporují," řekl zdroj. "Celá protikorupční kampaň byla ve skutečnosti zaměřena na členy královské rodiny, zbytek byla jen zástěrka," dodal.

Král Salmán řekl, že čistky byly reakcí na to, "že některé slabé duše upřednostnily své osobní zájmy před zájmem veřejnosti s cílem nezákonně nabýt peněz". Podle zdrojů byli zatčení obviněni na základě informací získaných zpravodajskými službami.

Stoupenci vládnoucích kruhů nicméně odmítají, že cílem protikorupční kampaně bylo zbavit se politických nepřátel. Královské soudy se k situaci nevyjádřily.

Zatčen byl mimo jiné vlivný šéf saúdskoarabské Národní gardy princ Mutab bin Abdalláh, přímý člen královské rodiny. V současné době je zadržován v hotelu Ritz Carlton.

Mutab byl na své usedlosti v Rijádu, když ho povolal na schůzi korunní princ. Taková pozvánka není ani v noci nic neobvyklého, a tak se nezdálo, že něco nehraje.

"Šel na schůzku a už se nevrátil," řekl další zdroj, který má vazby na některé ze zadržených.

Mezi dalšími zadrženými je princ Valíd bin Talál, který předsedá mezinárodní investiční firmě Kingdom Holding a je bratrancem korunního prince.

Podle některých svědků se napětí v královské rodině projevilo během schůzí letos v létě. Podle jednoho zdroje bylo zřejmé, že korunní princ Muhammad věděl o tom, že s jeho následnictvím řada členů rodiny, včetně prince Mutaba, nesouhlasí.

Korunní princ už tehdy řekl, že se hodlá zaměřit na korupci v zemi a nebude váhat s vyšetřováním i vlivných osob.

Později se ukázalo, že mu k tomu má sloužit protikorupční výbor, který sestavil král a který zahájil činnost 4. listopadu. V čele stojí právě korunní princ.

Saúdskoarabské úřady v souvislosti s protikorupčním tažením vyslýchaly 208 lidí a odhadují, že království v důsledku zpronevěry a korupce v posledních desetiletích přišlo o asi 100 miliard dolarů (2,2 bilionu Kč). Vyšetřovatelé podle protikorupčního výboru shromažďovali důkazy tři roky.

V rámci války proti korupci tak podle agentury Reuters korunní princ snoubil veřejné zájmy s odstraněním překážek k jeho nástupnictví.