Praha - Tržby obchodního řetězce Albert v Česku loni stouply na 49,6 miliardy korun. Společnost dosáhla zisku 3,8 milionu korun. V předchozím finančním roce, který ale trval 24 měsíců, byly tržby řetězce 102,6 miliardy korun a hospodaření skončilo ztrátou 1,24 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti Ahold, která prodejny Albert provozuje.

Výsledky hospodaření v roce 2016 byly ovlivněny akvizicí ztrátových prodejen řetězce Spar. "V letech 2016 i 2017 jsme navyšovali investice do mezd zaměstnanců na provozních pozicích v obchodech. Například v 2017 to bylo navýšení téměř 300 milionů korun a v následujícím roce 2018 plánujeme dodatečné navýšení nákladů na mzdy pracovníků na provozních pozicích v obchodech ve výši půl miliardy korun," řekl ČTK mluvčí Aholdu Jiří Mareček. Další investice směřovaly také do modernizace prodejen, letos jí prošlo 70 supermarketů Albert.

Ahold, který je po Kauflandu dvojkou na trhu potravinářských řetězců, vstoupil na český trh v roce 1990. V tuzemsku má přes 330 hypermarketů a supermarketů značky Albert a zaměstnává zhruba 17.000 lidí na různé typy pracovních úvazků.

Ahold v roce 2014 koupil za 5,2 miliardy korun 49 ztrátových prodejen Interspar. Antimonopolní úřad transakci schválil za předpokladu, že Ahold prodá pět prodejen v České Lípě, Litoměřicích, Táboře a Třebíči.

Mezi největší potravinářské řetězce patří v ČR dále Tesco, Lidl či Penny Market. Konkurenční Kaufland ve finančním roce 2015/2016 vykázal tržby 58,3 miliardy korun. Zisk před zdaněním byl 2,09 miliardy korun. Tesco se ve finančním roce 2016/2017 v Česku propadlo do ztráty 1,09 miliardy korun, tržby českých prodejen stouply na 44,5 miliardy korun.