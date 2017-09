Ilustrační foto - Specializované pracoviště Hematologicko-onkologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci uspořádalo 16. května tiskovou konferenci k tisící transplantaci kostní dřeně, kterou zde provádějí 17 let. Na snímku je vidět způsob transplantace, která spočívá v zavádění štěpu do krevního řečiště pacienta.

Ilustrační foto - Specializované pracoviště Hematologicko-onkologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci uspořádalo 16. května tiskovou konferenci k tisící transplantaci kostní dřeně, kterou zde provádějí 17 let. Na snímku je vidět způsob transplantace, která spočívá v zavádění štěpu do krevního řečiště pacienta. ČTK/Peřina Luděk

Praha - Do registru dárců krvetvorných buněk Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) se za uplynulých osm měsíců letošního roku přihlásilo 2118 nových lidí. Vedení registru to označuje za rekord, je to více než za celý loňský rok. Pomohlo tomu zvýšení horní hranice pro vstup do registru, která se změnila z 35 na 40 let. Jen z této věkové kategorie je 1132 nových dárců. Uvedli to zástupci registru na dnešní tiskové konferenci.

K 1. září letošního roku měl Český registr dárců krvetvorných buněk (ČRDKV) 27.443 lidí. "Smyslem registru je, abychom našli co nejvhodnějšího dárce pro pacienta s leukémií nebo s jinou poruchou krvetvorby, který potřebuje transplantaci krvetvorných buněk," řekla vedoucí registru Marie Kuříková.

Vedle registru pražského IKEM existuje také Český národní registr dárců dřeně, který na konci letošního srpna evidoval 74.056 dárců.

Spárovat vhodného dárce s vhodným příjemcem není snadné. "Čím více dárců, tím větší naděje, že někdo z nich bude vhodný pro českého nebo i zahraničního pacienta," doplnila. Až pro 60 procent pacientů, kteří potřebují transplantaci kostní dřeně, existuje nejvhodnější dárce v zahraničí. Nejčastěji je to v Německu, případně v Polsku a někdy i v USA. Celosvětově je v registrech dárců více než 31 milionů lidí.

Přílivu nových dárců pomohla změna horní věkové hranice pro vstup do registru. Dříve to bylo 35 let, loni v listopadu ale registr umožnil vstup lidem do 40 let, respektive do 41. narozenin. "Myslím si, že to byl krok správným směrem," řekla koordinátorka registru Gabriela Hošková. Hranice pro vyřazení z registru se nezměnila, zůstává na 55 letech.

Dárcovství kostní dřeně je dobrovolné a bezplatné. Jak upozornila Kuříková, vstupní vyšetření pro nové dárce se pohybuje v tisícikorunách a pojišťovny ho nehradí. Pražskému registru se díky spolupráci s Nadačním fondem Kapka naděje a společností Shell Czech Republic podařilo zajistit za uplynulých 12 měsíců peníze na testy pro 2000 lidí.

Ročně v Česku některým typem leukémie onemocní kolem stovky lidí, u dalších zhruba 1000 lidí se objeví porucha krvetvorby. Transplantace je úspěšná u dospělých z 60 až 80 procent, u dětí ze 70 až 90 procent.