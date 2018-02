Brno - Rekonstrukce Janáčkova divadla v Brně potrvá zhruba o rok déle, než se předpokládalo. Neskončí letos, ale na podzim příštího roku. Novinářům to řekl primátorův náměstek Richard Mrázek (ANO). Jako důvod označil problémy, na které se přišlo při rekonstrukci. Kvůli nim se náklady zvýšily skoro o 60 milionů na téměř 600 milionů korun. Část prací skončí letos v říjnu, v listopadu a prosinci se bude konat festival Janáček Brno a další práce se poté uskuteční za chodu divadla.

Rozsáhlá rekonstrukce začala loni v létě a měla skončit ve druhé půli letošního roku, aby divadlo mohlo začít novou sezonu. "Termín dokončení ale bude jiný z důvodu víceprací. Zjistili jsme to v průběhu rekonstrukce," uvedl Mrázek. Nově je potřeba udělat například revize v napojení rozvodů divadelní technologie, opravit hydroizolační vrstvy střešního pláště, aktualizovat trasy kamer policie, ale také odstranit stávající štukové vrstvy stropních konstrukcí.

Část prací skončí do 25. října. V termínu od 7. listopadu do 5. prosince se uskuteční festival Janáček Brno. Další práce včetně rekonstrukce střechy jsou v plánu do září příštího roku.

Provozní ředitelka Národního divadla Brno Lenka Tesáčková dnes novinářům řekla, že by pro divadlo bylo špatné, kdyby mělo příští sezonu zrušit, takže od podzimu bude hrát v budově divadla, i když budou části stále v opravě. Nyní si divadlo pronajímá náhradní prostory, a ty zřejmě bude využívat i na podzim. Mrázek uvedl, že město je připravené na to poskytnout peníze. Už nyní město dalo divadlu miliony korun za výpadek ze vstupného za to, že hraje v menších náhradních prostorách.

Rekonstrukce se týká zázemí divadla, sociálních zařízení i střechy. Při upevňování nové vzduchotechniky dělníci odhalili její špatný stav. Rozšíří se i sociální zařízení, zmodernizují se interiéry diváckých prostor a bufet. Kompletně se opraví provozní prostory divadla včetně zázemí pro zaměstnance a jevištní technologie. Počítá se s rekonstrukcí rozvodů i příjezdových, přístupových a parkovacích ploch k provozní části budovy divadla.