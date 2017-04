Praha - V Česku by měla v budoucnu podle plánu fungovat stovka center duševního zdraví. Středisko, kde by našli pomoc pacienti s psychickými potížemi i jejich blízcí, by podle plánů mělo být v každém okrese. Na tiskové konferenci to řekli ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) a jeho náměstek Roman Prymula. Podle nich reforma psychiatrie, díky níž by se péče měla přesunout z nemocnic do center a domácího prostředí, potrvá ale 15 až 20 let.

"V psychiatrii pořád patříme na východ, potřebujeme se dostat na západ - ke komunitní péči. Na to ale potřebujeme peníze," uvedl ministr. Podle něj je nutná i politická podpora.

Cílem reformy je zbavit psychiatrickou péči stigmatu a přesunout ji z nemocničních zařízení do center. Tato střediska by podle plánů měla v budoucnu být v každém okrese. Fungování center se podle šéfa odborné psychiatrické společnosti Martina Anderse ověří v pilotních projektech, těch by mělo být 15. Jedná se i se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, že by v nich proplácela psychiatrické sestry.

Do psychiatrické péče plynou ročně asi tři až čtyři procenta zdravotnického rozpočtu, tedy kolem deseti miliard korun. Lékaři i pacienti si na nedostatek financí stěžují, podle nich se bez prostředků modernizace provést nedá. Zástupci ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven a odborné společnosti loni v červnu podepsali memorandum, podle něhož by se částka měla zvyšovat. Ludvík uvedl, že psychiatrie bude jednou z priorit při sestavování úhradové vyhlášky pro příští rok, podle níž se péče hradí.

Podle dřívějších informací by Česko na reformu mohlo do roku 2023 z evropských fondů získat asi čtyři miliardy korun. Roční provoz 30 center, která by měla existovat do roku 2022, by měl vyjít na 450 milionů korun. Podle náměstka Prymuly je nutné zajistit financování i po skončení čerpání evropských dotací. Podmínkou je udržitelnost projektů aspoň ještě dalších pět let.

V centrech mají pracovat týmy psychiatrů, klinických psychologů, sester a sociálních pracovníků. Reforma podle Anderse naráží na nedostatek odborníků. "Úzké hrdlo lahve je počet zaměstnanců. Budeme muset provést změny ve vzdělávání. Psychiatrie se pak může stát atraktivním oborem," míní šéf odborné společnosti.

V psychiatrických nemocnicích je nyní podle ministrova náměstka asi 8000 lůžek následné péče. Při postupné snižování jejich počtu by se měl do center postupně přesouvat i personál z nemocničních zařízení. "Musíme pracovat s odborníky, kteří tu jsou. Ti jsou právě v psychiatrických nemocnicích," uvedl Prymula.