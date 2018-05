Praha - Vnitrostranické referendum ČSSD o vstupu do vlády s ANO, kterou bude tolerovat KSČM, se bude konat od 21. května do 14. června. Výsledky budou známy 15. června. Ještě před referendem sociální demokraté oznámí jména svých kandidátů na pět ministerských míst, které by měli v případném koaličním kabinetu obsadit, řekl dnes po jednání předsednictva strany šéf ČSSD Jan Hamáček.

Předsednictvo ČSSD na příštím zasedání oznámí, koho nominuje do případné vlády s ANO. Členům strany také předá návrh koaliční smlouvy a programového prohlášení. V referendu se jich poté bude ptát, zda souhlasí se vstupem do vlády za podmínek obsažených v obou dokumentech. Hlasování bude tajné a bude se konat na schůzích jednotlivých místních organizací.

Předsednictvo ČSSD nebude podle Hamáčka dávat doporučení, jak hlasovat. "Slíbili jsme, že to necháme na našich členech," řekl. Předseda strany se ale chystá poslat straníkům dopis, ve kterém oznámí, co se podařilo vyjednat a jaký je jeho osobní názor na případný vstup do vlády. Očekává, že svá stanoviska veřejně sdělí i další členové předsednictva.

Hamáček dnes řekl, že dohodu s ANO považuje za slušný kompromis a maximum možného a že je na členech strany, aby posoudili, zda je to pro ně přijatelné. Podle předsedy ČSSD se podařilo zajistit důstojné postavení ČSSD ve vládě, prosadit hlavní programové priority a zajistit i dostatečné pojistky proti obcházení sociálních demokratů ze strany ANO. Za nejsilnější pojistku označil ustanovení v koaliční smlouvě, podle něhož v případě rezignace všech ministrů ČSSD musí do týdne podat demisi i premiér a s ním celá vláda.

Jednání už sociální demokracie nechtěla prodlužovat, protože občané podle Hamáčka čekají na nějaké řešení povolební situace. "Je to podle mě slušný základ k tomu, aby mohla vzniknout stabilní vláda a to období bez důvěry bylo ukončeno," řekl o návrhu dohody s ANO.

Hamáček se nechtěl vyjadřovat k možnosti předčasných voleb v případě, že by ČSSD vstup do vlády s ANO odmítla. Podle něj nelze tak daleko předjímat, i vzhledem k tomu, že zatím nejsou vyčerpány všechny pokusy pro sestavení vlády. Hlavní odpovědnost za vznik stabilního kabinetu ale podle něj leží na vítězi voleb, tedy na hnutí ANO.