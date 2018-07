Praha - Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Svatava Maradová po dohodě s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem (za ČSSD) rezignovala. Na dotaz ČTK to sdělil vedoucí tiskového oddělení ministerstva Václav Tampír a potvrdila mluvčí pozemkového úřadu Monika Machtová. Svůj odchod Maradová avizovala před čtyřmi měsíci, když se vyjednávalo o nové vládě. Tehdy uvedla, že uvolnění pozice přispěje ke koaličním vyjednáváním o složení kabinetu. V současnosti se vypořádávají připomínky k auditu, který na úřad poslal bývalý ministr zemědělství Jiří Milek (za ANO).

Na nového ředitele úřadu vypíše ministerstvo výběrové řízení, do té doby bude pověřený řízením SPÚ některý z náměstků úřadu, dodal Tampír. Machtová blíže konec Maradové, než že se tak stalo po dohodě s Tomanem, nekomentovala.

Státní pozemkový úřad spravuje a prodává státní zemědělský majetek, stará se o pozemkové úpravy a řeší restituční žádosti. "Po čtyřech letech náročné a poctivé práce jsem se rozhodla ukončit své působení na pozici ústřední ředitelky SPÚ. Mému rozhodnutí předcházela dohoda s panem ministrem zemědělství Jiřím Milkem," uvedla před čtyřmi měsíci Maradová. Následně Milek nařídil audit úřadu. Maradová podle svého prvního odhadu měla skončit zhruba do měsíce, následně však ve funkci zůstávala, aby pomohla s dokončením auditu.

Pochybnosti o SPÚ při uvádění do funkce Tomana zmínil premiér Andrej Babiš (ANO). Již dříve naznačil, že by za odchodem Maradové mohlo být financování úřadu. "Doufejme, že to financování bylo v pořádku, já mám značné signály, že nebylo," poznamenal v polovině března premiér. Opozice tehdy mluvila o nátlaku a snahu ANO měnit lidi ve státní správě. Nad odchodem Maradové se dříve podivil Milkův ministerský předchůdce Marian Jurečka (KDU-ČSL), který Maradovou jmenoval na základě výběrového řízení. "Nevidím žádný racionální důvod, proč by měla odcházet," řekl novinářům. Podle něj se Maradová nedopustila žádného přešlapu, a naopak byla úspěšná v mnoha sporech, které SPÚ vedl.

Maradová vedla úřad od poloviny června 2014. O místo se tehdy ucházelo 12 lidí. Vystudovala obor zemědělské inženýrství na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Dříve pracovala jako geodetka v soukromé firmě. Byla rovněž dlouholetou ředitelkou společnosti Geocart CZ zabývající se komplexními pozemkovými úpravami a projektováním v krajině, uvedlo ministerstvo.

Řízením pozemkového úřadu byl před ní pověřen Martin Vrba po odvolání bývalého ředitele Petra Šťovíčka.