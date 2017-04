Brusel/Atény - Řecko se v jednáních s mezinárodními věřiteli přiblížilo dohodě na uzavření opožděné prověrky záchranného programu. Po jednání s řeckým premiérem Alexisem Tsiprasem to řekl předseda Evropské rady Donald Tusk. Na dohodě závisí uvolnění peněz ze třetího záchranného programu, o němž mají jednat ministři financí eurozóny 7. dubna.

Tsipras dnes věřitele osočil z bezdůvodných průtahů. Podle agentury Reuters prohlásil, že Řecko vloni své finanční cíle překonalo, že věřitelé by měli přestat s neopodstatněným odkládáním revize záchranného programu a že dohody musí být do pátku dosaženo.

"Pokud v pátek neuvidím nad euroskupinou bílý kouř, budu požadovat svolání summitu EU," prohlásil na tiskové konferenci po jednání s předsedou Evropské rady.

Řecký premiér poukázal na skutečnost, že země vloni dosáhla přebytku primárního rozpočtu, tedy bez nákladů na obsluhu dluhu, více než tři procenta hrubého domácího produktu (HDP). Překonala tak cíl 0,5 procenta, který požadovali věřitelé.

V reakci na kritiku Tusk řekl, že nikdo nechce Řecko trestat a že EU stojí na jeho straně. "Nepochybuji, že v pátek nenastane jiná než pozitivní alternativa," prohlásil Tusk.

Rozhovory Řecka s Evropskou unií a Mezinárodním měnovým fondem (MMF) už měsíce váznou na neshodách kolem finančních otázek a reforem v energetice a na trhu práce. Předloni se Řecko dohodlo s eurozónou na třetím záchranném programu, v jehož rámci by mělo v průběhu tří let dostat až 86 miliard eur (2,3 bilionu Kč). Pokud by si další peníze ze záchranného programu včas nezajistilo, hrozilo by, že Atény v červenci neuhradí splátky dluhů v částce zhruba 7,5 miliardy eur.