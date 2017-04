Praha - Strana Realisté chce nadřadit českou Ústavu mezinárodním smlouvám, zcela zakázat nelegální migrace do země a odmítnout euro. Prosazuje také zavedení povinné tříměsíční vojenské služby pro muže, zavedení rovné daně nebo umožnění občanům v referendech vetovat zákony. Uvádí to v programu pro podzimní volby, který dnes představila v Praze.

"Národní zájem musí být určující pravidlo evropské i zahraniční politiky. Navrhujeme proto zakotvit národní prvek přímo do Ústavy," řekl na tiskové konferenci politolog Petr Robejšek, kolem něhož strana vznikla. Podle něj by toto opatření mělo posloužit i jako způsob vymezení se vůči Evropské unii, kterou Robejšek nepovažuje za funkční strukturu. K tomu, zda by Realisté vypsali referendum o vystoupení z EU, se ale blíže nevyjádřil.

Realisté ve svém programu usilují také o zavedení hmotné odpovědnosti úředníků, zavedení povinné výuky angličtiny od první třídy základní školy či definici standardní a nadstandardní péče ve zdravotnictví. Podporují i výstavbu dalších bloků v jaderné elektrárně Dukovany.

Robejšek dnes zopakoval své dřívější vyjádření, že strana chce ve volbách získat kolem 20 procent hlasů. V současnosti je její podpora v průzkumech pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny.

V případě vstupu do dolní komory Parlamentu jsou Realisté ochotní spolupracovat na vytvoření vlády s každou stranou, která jim garantuje naplnění jejich programových priorit. Jediná výjimka je KSČM. "Nedělali bychom koalici s komunisty. Je to spíš z důvodů historicko-etických než z důvodu extremismu nebo neextremismu," řekl Robejšek.

Strana Realisté vznikla kolem Robejška, finančně ji podporuje ze soukromých zdrojů i spolumajitel skupiny Penta Marek Dospiva. Je to tak jedna ze stran, které podporují čeští miliardáři. Andrej Babiš stojí v čele hnutí ANO, Pavel Sehnal letos obnovil Občanskou demokratickou alianci (ODA).