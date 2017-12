New York - Rada bezpečnosti OSN jednomyslně přijala rezoluci, která proti Severní Koreji zavádí další sankce kvůli nedávné zkoušce severokorejské mezikontinentální rakety. Návrh textu předložily Spojené státy. Rezoluce zakazuje KLDR dovoz průmyslových zařízení, strojů, dopravních prostředků, průmyslových kovů nebo takřka 90 procent rafinovaných ropných produktů.

Rezoluce také rozšiřuje stávající sankční seznam o 19 dalších Severokorejců a o severokorejské ministerstvo obrany. Rovněž žádá do dvou let návrat do vlasti všech občanů KLDR, kteří pracují v zahraničí a kteří jsou zdrojem cenných deviz pro severokorejské hospodářství.

"Vysílá to jednoznačnou zprávu do Pchjongjangu, že další vzdor vyvolá další tresty a izolaci," řekla po hlasování americká velvyslankyně v OSN Nikki Haleyová. Severokorejská mise OSN na dotaz agentury Reuters, aby zareagovala, neodpověděla.

Čínský zástupce v OSN upozornil, že napětí na Korejském poloostrově se dostává mimo kontrolu, a zopakoval výzvu Pekingu, aby se obnovily rozhovory mezi KLDR a mocnostmi zastupujícími mezinárodní společenství.

Mocnosti v čele se Spojenými státy se snaží přimět Severní Koreu, aby se vzdala svého vojenského jaderného a balistického programu, což ale Pchjongjang odmítá. Americký prezident Donald Trump v minulosti nevyloučil vojenské řešení, pokud se krizi nepodaří vyřešit diplomatickou cestou.