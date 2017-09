Praha - Rakouská pošta vstoupila na český trh, když koupila podíl 31,5 procenta v tuzemské kurýrní a spediční firmě In Time Spedice od zakladatele Roberta Bočka. Obě firmy jsou členy mezinárodní přepravní sítě Eurodis. Detaily transakce nebudou zveřejňovat. Firmy to uvedly v tiskové zprávě.

Rakouská pošta vstupem do In Time rozšiřuje svoji územní působnost. Již nyní doručuje balíky ve 12 evropských zemích a do In Time plánuje přenést nejen svoje know-how, ale také investovat do dalšího rozvoje společnosti, zejména technologií. Zároveň se novým výkonným ředitelem této firmy stal dosavadní šéf Zásilkovny Petr Brandýský. Zásilkovnu řídil čtyři roky.

In Time byl založena v roce 1990 jako první soukromá přepravní společnost v České republice. V roce 2016 firma doručila více než čtyři miliony balíků a měla obrat přes deset milionů eur (více čtvrt miliardy korun). Majoritu 68,5 procenta ve společnosti drží slovenská firma Cromwell Group, která vlastní i 100 procent tuzemské poštovní firmy Mediaservis.

Rakouská pošta je jednou z největších pošt v Evropě. V Rakousku má více než 1800 obslužných míst a poskytuje komplexní škálu poštovních služeb, ať už v oblasti přepravy balíků či doručování adresných a neadresných zásilek a tiskovin. Působí na 12 evropských trzích, kde doručuje především balíky a neadresné zásilky.