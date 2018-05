Soběšín (Kutnohorsko) - Příběh o první generaci československých basketbalových reprezentantů, do nějž se promítá i politika a láska, natáčí v těchto dnech v Masarykově táboře YMCA v Soběšíně na Kutnohorsku režisér Radim Špaček. Snímek nazvaný Zlatý podraz bude mít premiéru 22. října a je připravován ke 100. výročí založení republiky. Pod scénářem jsou podepsáni Jakub Bažant, Jiří Závozda a Kristýna Nedvědová, řekl dnes režisér ČTK.

Kromě sportu a vztahu k vlasti je ve snímku nosným tématem otázka cti. "Jsou to obyčejní kluci, kteří chtějí akorát blbnout a hrát basket, a ta náročná doba jim klade překážky a staví je do takových pozic, kdy si opravdu musejí vybrat, jestli zůstat čestnými lidmi, nebo se nějak pokazit," řekl Špaček o mladých hrdinech.

V hlavních rolích se představí Filip Březina a Zdeněk Piškula, kteří kvůli natáčení museli absolvovat tvrdý trénink košíkové. Březina prý sice o basketbal zavadil na základní škole, ale v minulosti se věnoval spíše florbalu. Strategii hry však rychle pochopil. "Naštěstí je to dobovka a v té době se to ještě neumělo jako dneska," podotkl Březina.

Podobně na tom byl před natáčením s basketbalem Piškula. "Spousta věcí se dá svést na to, že v minulém století se to hrálo jinak. Což je i pravda. Oni ti lidé u toho vypadali jinak, jinak se pohybovali než dneska, byli takoví víc rozevlátí. A my jsme u toho občas dost rozevlátí, takže to vlastně děláme dobově," poznamenal.

Jejich předobrazem jsou skuteční sportovci, v případě Březinovy postavy jde o kompilát dvou lidí. "Samozřejmě co se třeba týče milostných zápletek, tak trochu fabulujeme, ale tak 70 procent z toho, co se tam odehrává, má reálný základ," uvedl režisér. Film částečně připomíná i osud sekretáře YMCA Jaroslava Valenty (1911 až 1942), který byl nadšeným propagátorem basketbalu a dalších "amerických sportů" a také aktivním členem odboje. Roli statečného odbojáře ztvárnil Stanislav Majer, který si kvůli roli oholil svůj typický plnovous.

Kromě Majera se diváci mohou těšit na Jaromíra Dulavu v roli prezidenta Antonína Zápotockého, Ondřeje Malého, Alenu Mihulovou či Jana Hartla. Vedle Soběšína, kde dnes vznikaly scény ze zápasu českého týmu s americkými basketbalisty, se natáčelo i v Praze nebo v Jimramově na Vysočině. V plánu mají filmaři také natáčení v Králově Dvoře na Berounsku nebo Hradci Králové. Naopak pražský Palác YMCA se ve snímku nakonec neobjeví, i když se štábu jeho interiéry velmi zamlouvaly. "Máme trochu obavy, aby ten film nebyl dlouhý a zápletek nebylo přespříliš. Tak jsme to nakonec trochu srazili," uzavřel Špaček.