Praha - Národní rada zdravotně postižených žádá, aby byly limity na doplatky za léky také pro invalidní důchodce. Při projednávání novely zákona o veřejném zdravotním pojištění podá do Sněmovny pozměňovací návrh. Předseda rady Václav Krása dnes ČTK po jednání s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) řekl, že ministerstvo nebude návrhu bránit.

"Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění už je v legislativní radě vlády. Chtějí ještě finanční vyčíslení dopadů návrhu," dodal Krása.

Od letošního ledna se maximální možná roční částka, kterou mohou doplácet na léky, snížila dětem a seniorům. Do roku 2017 byla hranice pro děti do 18 let a seniory 2500 korun. Od letošního roku jim zdravotní pojišťovny vrátí přeplatek nad 1000 korun a důchodcům starším 70 let nad 500 korun. Ostatní mají hranici 5000 korun. Rada žádá, aby stejné limity platily i pro osoby s přiznaným třetím stupněm invalidity.

Návrh rady na úpravu takzvaného paragrafu 16, který hovoří o výjimečně hrazené péči, ministerstvo nepodpořilo. Postižení žádali, aby byla z veřejného zdravotního pojištění hrazena výjimečně nikoliv "jediná možná léčba", jak stanoví zákon v současné době, ale aby bylo možné žádat o úhradu i v případě, kdy je dosavadní léčba neúčinná, zbytečně zatěžující nebo prodlužuje dobu léčení.

"Ministerstvo se bojí, že by se projednávání zákona ve Sněmovně zvrhlo v diskusi jen o paragrafu 16. Na podzim začne připravovat další novelu, která by výjimečně hrazenou péči měla řešit," dodal Krása.

Zákon v paragrafu 16 stanoví, že zdravotní pojišťovna ve výjimečných případech hradí zdravotní služby jinak nehrazené, pokud je to jediná možnost z hlediska zdravotního stavu pacienta. Pokud nehrozí nebezpečí z prodlení, musí souhlasit revizní lékař.

Pojišťovny v roce 2016, z nějž jsou poslední data, dostaly přes 21.500 žádostí o tuto výjimečně hrazenou léčbu. Vyhověly 90 procentům z nich, náklady překročily 1,5 miliardy korun. Počty žádostí i náklady v posledních letech rostou, v roce 2013 byla žádostí polovina a náklady třetinové.

Pojišťovny uvádějí, že pokud žádost zamítnou, tak proto, že zákon proplacení léčby neumožňuje. Například nejde o jedinou možnou léčbu. V takovém případě si pacienti musí drahou léčbu uhradit sami, nelze ani dorovnat rozdíl nákladů mezi nimi.