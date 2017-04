Ankara/Štrasburk/Brusel - Rada Evropy (RE) vyzvala tureckou vládu, aby dnešním referendu v Turecku, v němž voliči těsně schválili změny ústavy posilující pravomoci prezidenta, uvážlivě zvažovala všechny další kroky. Evropská unie vyzvala Ankaru k nalezení "co nejširšího národního konsenzu".

"Je nanejvýš důležité, aby byla zajištěna nezávislost soudnictví v souladu s principy zakotvenými v evropské konvenci o lidských právech," uvedl dnes v prohlášení generální tajemník RE Thorbjorn Jagland. Dodal, že RE bude Turecku v tomto procesu nápomocna. Turecko je členem RE od jejího vzniku v roce 1949.

Jagland rovněž vyzval turecké vedení, aby pečlivě zvažovalo další kroky, i vzhledem k těsným výsledkům referenda. V dnešním hlasování se pro změny ústavy vyslovilo 51,4 procenta zúčastněných voličů.

"Vzhledem k těsnému výsledku referenda a hlubokým důsledkům těchto ústavních změn, vyzýváme turecké orgány, aby usilovaly o co nejširší konsenzus při jejich uplatňování," uvedli ve společném prohlášení předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, šéfka evropské diplomacie Federica Mogheriniová a eurokomisař EU pro rozšíření Johannes Hahn.

Trojice unijních představitelů zároveň upozornila, že reformy budou posuzovány, zda neporušují povinnosti Turecka jako kandidátské země usilující o vstup do EU a jako členské země Rady Evropy.

Ústavní změny zavedou v Turecku prezidentský systém místo parlamentního, hlava státu tak bude mít větší pravomoci. Například bude moci vydávat dekrety, vyhlašovat výjimečná opatření, jmenovat ministry či rozpustit parlament.

Odpůrci reformy ji kritizují, že soustředí příliš velké pravomoce do rukou prezidenta. Erdogan, který zemi vládne de facto už 14 let (z toho 11 let jako premiér), je už nyní kritizován za příliš autoritářský styl.

Západní země i organizace ochránců lidských práv Ankaře vytýkají mimo jiné porušování svobody slova, v Turecku jsou souzeni i novináři a opoziční politici.