Moskva - Putin doufá, že Rusko a USA učiní po nástupu Donalda Trumpa do úřadu skutečné kroky k vylepšení vzájemných vztahů. Ruský prezident to uvedl v novoročním vzkazu budoucímu americkému prezidentovi, napsala agentura Reuters s odvoláním na prohlášení Kremlu. Jak Putin v novoročním blahopřání dodal, rusko-americké vztahy zůstávají důležitým faktorem udržení globální bezpečnosti a stability. Trump se k bezprostřednímu jednání s Putinem nechystá, jeho prioritou zůstává schůzka se zástupci amerických tajných služeb.

Putin dnes rozhodl, že Rusko nebude reagovat na nové americké sankce a nevyhostí recipročně žádného amerického diplomata. Washington ve čtvrtek nařídil 35 ruským diplomatům opustit Spojené státy; má jít o reakci na údajné ruské hackerské útoky namířené na cíle v USA.

Americké sankce jsou podle Putina jen dalším krokem, jak podkopat vzájemné vztahy mezi Washingtonem a Moskvou. Ruský prezident v této souvislosti uvedl, že mu je líto, že administrativa Baracka Obamy zakončuje svůj mandát tímto způsobem. Americkému prezidentovi a jeho rodině přesto popřál vše dobré do nového roku.

O vylepšení vztahů mezi oběma zeměmi hovořil ruský prezident již ve svém vánočním dopise zaslaném Trumpovi. V tomto poselství se tehdy vyslovil pro zlepšení rusko-amerických vztahů a posílení vzájemné spolupráce na mezinárodní scéně na kvalitativně novou úroveň v zájmu světové bezpečnosti a stability. Trump následně označil tyto Putinovy myšlenky za "naprosto správné". Dodal přitom, že doufá, že se jimi obě strany budou řídit a nebudou se muset ubírat jinou cestou.

Nový americký prezident, který nastoupí do funkce 20. ledna, se již během kampaně netajil tím, že chová vůči ruskému prezidentovi obdiv. V září se například nechal slyšet, že Putin má výtečné vůdcovské schopnosti a že by si s ním rozuměl. Po Trumpově vítězství Putin Trumpovi pogratuloval a ujistil ho, že chce s novou americkou vládou vést "partnerský dialog".

Trump se nechystá k bezprostřednímu jednání s Putinem

Budoucí prezident Spojených států Donald Trump se nechystá k žádnému bezprostřednímu jednání s ruskou hlavou státu Vladimirem Putinem kvůli protiruským sankcím, které ve čtvrtek vyhlásily USA. Dnes to sdělil Trumpův štáb s tím, že Trumpovou prioritou zůstává schůzka se zástupci amerických tajných služeb.

"V plánu v tuto chvíli nic není. Prioritou je, aby zvolený (americký) prezident dostal příští týden nové informace od tajných služeb," uvedl Trumpův mluvčí Sean Spicer.

V komentáři, který dnes Trump zveřejnil na twitteru, ovšem nově zvolený americký prezident ocenil Putina za to, že se zdržel odvetných akcí proti USA, a označil ho za "velmi chytrého". "Skvělý tah, ta (Putinova) zdrženlivost - vždycky jsem věděl, že je velmi chytrý!" napsal Trump.

Od zpravodajců se chce Trump dozvědět nové podrobnosti o hackerských útocích a údajném vměšování Ruska do amerických voleb, ze kterého Washington obvinil Moskvu. Rusko takováto nařčení opakovaně odmítlo.

Případná Trumpova snaha o urovnání tohoto konfliktu s Ruskem by podle agentury Reuters mohla narazit na odpor v Kongresu, a to i ze strany republikánských zákonodárců. Republikánský senátor John McCain dnes uvedl, že Rusko musí být připraveno zaplatit cenu za kybernetické útoky na USA. "Když na nějakou zemi útočíte, je to válečný akt," prohlásil. Upozornil, že na Rusko je možné uvalit mnoho sankcí, včetně restrikcí týkajících se finančních institucí.