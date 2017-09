Sia-men (Čína) - Ruský prezident Vladimir Putin varoval před případnými dodávkami amerických zbraní Ukrajině. Oznámil také, že Rusko bude usilovat o vyslání mírových sil OSN na východoukrajinský Donbas, kde by tyto síly měly chránit evropské pozorovatele dohlížející na příměří. Návrh příslušné rezoluce už ruský delegát v OSN předložil členům Rady bezpečnosti. Kyjev uvedl, že Putin se jen pokouší pokazit ukrajinský nápad s mírotvůrci v oblasti Donbasu, kterou podle Kyjeva Rusové okupují.

Konflikt mezi vládními vojsky a proruskými separatisty na východě Ukrajiny si vyžádal během tří let na 10.000 mrtvých. Moskva stále popírá přímé zapojení do konfliktu.

"Dodávky zbraní do oblasti konfliktu nepomohou usmíření, ale situaci jedině zhorší," řekl Putin v čínském městě Sia-men, kde se účastnil summitu zemí BRICS. Americké zbraně podle Putina nijak nezmění situaci na východě Ukrajiny, jen zvětší počet obětí.

Ruský prezident rovněž upozornil, že povstalci v Doněcku a Luhansku mají zbraní dost, a to i ukořistěných u nepřítele - a je možné, že tyto zbraně pošlou i do jiných konfliktních oblastí.

Putin také oznámil, že Rusko bude usilovat o vyslání mírových sil OSN na frontovou linii oddělující na Donbasu znepřátelené strany. Agentura TASS později oznámila, že stálý ruský zástupce v OSN Vasilij Něbenzja už členům Rady bezpečnosti předložil návrh příslušné rezoluce. Konzultace o jejím obsahu mají začít příští týden.

"Přítomnost mírotvůrců - dokonce lze říci, že nikoliv mírotvůrců, ale lidí, kteří zajistí bezpečnost mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) - považuji za naprosto vhodnou a nevidím na tom nic špatného. Naopak si myslím, že by to pomohlo k řešení problému na jihovýchodě Ukrajiny," řekl Putin. Tyto síly by podle Putina byly pouze na frontové linii, nikde jinde. Rozmístěny by mohly být pouze po stažení sil a těžkých zbraní a se souhlasem povstalců.

Myšlenku pozvání mezinárodních mírových jednotek na Donbas nastolil před dvěma lety ukrajinský prezident Petro Porošenko, avšak s tím, že na misi by se podle něj nemohli podílet ruští "agresoři" a že by bylo nejlepší, aby šlo o policejní misi Evropské unie. Rusko zareagovalo tehdy odmítavě, Evropská unie zdrženlivě.

O pozvání mírotvůrců na Donbas má Porošenko hovořit ještě tento měsíc na Valném shromáždění OSN, uvedla dnes Porošenkova zástupkyně v parlamentu Iryna Lucenková. Podle ní se ale uvažuje o mírové misi OBSE, která by však měla působit "na celém okupovaném území Doněcké a Luhanské oblasti, v šedé zóně a na nekontrolovaném úseku hranic s Ruskem".

Stálý ukrajinský zástupce v OSN Volodymyr Jelčenko dnes podle agentury Unian oznámil, že 20. září zasedne v newyorském sídle OSN Rada bezpečnosti, která se otázkou mírotvorců na Donbasu bude zabývat. Na jednání podle Jelčenka promluví i Porošenko.