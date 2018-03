Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin dnes svým příznivcům na moskevském stadionu Lužniky přislíbil "desetiletí zářných vítězství", pokud 18. března vyhraje prezidentské volby.

O Putinově znovuzvolení na další šestileté období v čele státu nejsou prakticky pochyby, průzkumy státních agentur mu slibují i v prvním kole asi 70 procent hlasů.

Shromáždění na stadionu se konalo v rámci předvolební kampaně pod heslem Za silné Rusko. Mnoho lidí si podle serveru Newsru.com přineslo transparenty s jednoznačnými hesly typu Za našeho prezidenta a Za Putina. Náladu voličů rozehřívala kapela Ruki vverch (Ruce vzhůru).

Putin své přívržence vyzval udělat vše, aby "naši děti a vnuci byli šťastní", protože "za nás a kromě nás to nikdo neudělá". "Pokud to dokážeme, nejbližší desetiletí a celé 21. století se odehraje ve znamení našich skvělých vítězství," prohlásil. "Uděláme to?" zeptal se přítomných a stadion odpověděl souhlasným hukotem. Prezident také zazpíval ruskou hymnu.

Mluvčí Putinova volebního štábu hodinu před začátkem mítinku odhadl, že na stadionu je už 80.000 lidí z očekávaných 100.000. Podle policie nakonec na stadion přišlo více než 130.000 lidí.

Putina na mítinku podpořili také olympijští sportovci, popové hvězdy a také kosmonauté.

Na mítinku policisté podle listu Kommersant zadrželi několik přívrženců opozičního předáka Alexeje Navalného. Toho úřady do volebního klání o Kreml nepustili, protože byl pravomocně odsouzen k podmíněnému trestu za údajnou krádež.