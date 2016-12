Moskva - Rusko v reakci na americké sankce nikoho nevyhostí. Podle agentury RIA Novosti to oznámil prezident Vladimir Putin. Ruská diplomacie přitom hlavě státu navrhovala vyhoštění 35 amerických diplomatů a rovněž uzavření dvou budov využívaných Američany v Moskvě. Místo toho Putin pozval "všechny děti amerických diplomatů akreditovaných v Rusku na novoroční a vánoční oslavy do Kremlu".

Washington ve čtvrtek uvedl, že uvalil na Moskvu sankce a rovněž vypověděl 35 ruských diplomatů. Souvisí to s americkými obviněními, že se Rusové snažili ovlivnit prezidentské volby ve Spojených státech ve prospěch Donalda Trumpa.

Americké sankce jsou podle Putina dalším krokem, jak podkopat vzájemné vztahy mezi Washingtonem a Moskvou. Jak Putin uvedl, je mu líto, že administrativa Baracka Obamy zakončuje svůj mandát tímto způsobem. Americkému prezidentovi a jeho rodině přesto popřál vše dobré do nového roku. Stejné přání adresoval i Donaldu Trumpovi a jeho rodině a rovněž i všem Američanům.

Podle Putina chtěl Obama svým krokem vyprovokovat obdobnou reakci ze strany Ruska, Moskva na to ale nepřistoupí. "Vyhrazujeme si právo na odvetná opatření, nicméně nesnížíme se na úroveň této ´kuchyňské´a nezodpovědné diplomacie," uvedl prezident v prohlášení zveřejněném na stránkách Kremlu. Další kroky prý Putin zváží až v reakci na to, jak bude postupovat nová administrativa prezidenta Donalda Trumpa, který nastoupí do funkce 20. ledna.