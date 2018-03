Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin má stále slabost pro šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, i když vztahy mezi oběma zeměmi procházejí obtížným obdobím. V rozhovoru v ruské státní televizi dnes Putin řekl, že ho Trump ani v nejmenším nezklamal. Výhrady má ale ruský vůdce k americkému politickému systému.

"Jako člověk ve mně zanechal velmi dobrý dojem," řekl ruský prezident, který se s Trumpem loni několikrát osobně setkal. Prezident USA je prý "velký komunikátor" a vyrovnaný člověk, který snadno proniká do problémů a pozorně naslouchá partnerovi. "Je možné s ním jednat a hledat kompromisy," konstatoval Putin.

Zato pro americký politický systém ruský vůdce pochopení nemá. Demonstroval prý svou neúčinnost a "požírá sám sebe". S takovým systémem je podle Putina obtížné se dohodnout, protože je nepředvídatelný.

Putin připomněl svůj nedávný projev v ruském parlamentu, při němž demonstroval několik nových a údajně unikátních ruských zbraní. Znovu zdůraznil, že na jaderný útok jeho země odpoví odvetou. "Pokud se někdo rozhodne zničit Rusko, máme zákonné právo odpovědět. Ano, znamenalo by to globální katastrofu. Jako ruský občan a prezident se ale musím zeptat: Co by to bylo za svět, kdyby v něm nebylo Rusko?" řekl Putin.

Ruský prezident hovořil také o své rozmluvě s americkou první dámou Melanií Trumpovou loni v červenci na summitu skupiny G20 v Hamburku. Na dotaz novináře, zda se ji jako bývalý agent sovětské tajné služby KGB nepokoušel zverbovat, Putin s úsměvem odpověděl: "Nikoli, dávno nic takového nedělám, i když jsem to dělával rád. Jak známo, byla to moje práce po mnoho let."