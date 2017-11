Danang (Vietnam) - Krize v rusko-amerických vztazích ještě není překonána, ale Rusko je připraveno otočit stránku a mít s USA dobré vztahy. Prohlásil to dnes na okraj summitu zemí Rady pro ekonomickou spolupráci Asie a Tichomoří (APEC) ruský prezident Vladimir Putin. Několikrát se u příležitosti summitu viděl s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a krátce spolu hovořili. Trump řekl, že Putin kategoricky popřel vměšování Ruska do loňských amerických voleb a že se ho obviňování dotýká.

Oba se navzájem chválili a Trump řekl, že je patrné, že k sobě chovají vřelé sympatie. Putin o americkém prezidentovi prohlásil, že je vzdělaný a v osobním kontaktu příjemný. To, že se nekonalo oficiální bilaterální setkání, obě strany vysvětlují nabitým programem prezidentů. "Vztahy mezi Ruskem a USA ještě nepřekonaly krizi, ale my jsme připraveni otočit stránku. Přejeme si mít s USA harmonické vztahy," prohlásil Putin.

Trump je toho názoru, že tyto vztahy zatěžuje obviňování Ruska ze zasahování do amerických voleb. "Řekl mi, že se nevměšoval, znovu jsem se ho na to ptal. A já skutečně věřím, že když to říká, taky to tak myslí," řekl Trump. Vyšetřování, jež se vede v USA, ale pokračuje a začíná se přibližovat k lidem z Trumpova okruhu, poznamenala stanice CNN.

"Všechno, co souvisí s ruskou účastí ve Spojených státech, je důkazem vnitřního politického boje v této zemi. Jsou to nesmysly," řekl k tomu Putin. Údajné spojení mezi bývalým manažerem Trumpovy předvolební kampaně Paulem Manafortem a Ruskem je podle něj vykonstruovaná záležitost s cílem poškodit Trumpa.

V letadle, jímž se přemísťoval z Danangu do Hanoje, Trump řekl, že v diskusi s Putinem nemůže vyhledávat spory. "Nemůžete se hádat, musíte začít hovořit o Sýrii a o Ukrajině. Chci, aby se radši stáhl ze Sýrie, abych byl upřímný. Chci s ním raději řešit Ukrajinu, a ne se hádat. Mohl by nám pomoci se Severní Koreou. Kdyby Rusko pomohlo společně s Čínou, mohl by být ten problém vyřešen rychleji," prohlásil Trump.

Prezidenti v Danangu schválili společné prohlášení k Sýrii, které počítá s respektem ke svrchovanosti a jednotě Sýrie i jejímu sekulárnímu charakteru. Podle Trumpa tato dohoda ušetří mnoho lidských životů. Putin prohlášení označil za významné, protože potvrzuje principy protiteroristického boje. Na projednání podrobností prý ale nebyl čas.

"Dohodli jsme se velmi rychle, zdá se, že k sobě máme vřelý vztah, když vezmu v úvahu, že se neznáme," řekl Trump.

Putin ale vyjádřil zklamání nad americkými opatřeními na omezení ruských médií v USA kvůli jejich údajnému vměšování do americké kampaně. Podle Putina je to útok na svobodu projevu a Rusko bude muset zavést odvetná opatření. V Rusku se hovoří o možnosti označit některé cizí sdělovací prostředky za zahraniční agenty.