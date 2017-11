New York/Moskva - Ruská punková skupina Pussy Riot vydala u příležitosti prvního výročí zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem novou píseň upozorňující na paralely mezi Trumpem a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem i na nárůst autoritářství ve světě. Videoklip je protkaný obrazy obou prezidentů a policejní brutalitou před zraky dětí.

V klipu k písni Policejní stát (Police State) dva "policisté" obušky brutálně bijí plyšové medvědy a další hračky, to vše před zraky dětí, které mají na hlavách kukly typické pro Pussy Riot. Děti přivázané ke křeslům se zároveň musí dívat na záběry obou světových lídrů. "Policie" pak zpěvačku Naděždu Tolokonnikovovou zatýká a strhává jí kuklu z hlavy.

"Velký úsměv do kamer, protože ty jsou tady vždy," začíná píseň. Paralelně se scénami násilí předvádí baletka v bílé sukni bezstarostné piruety, zatímco Tolokonnikovová zpívá: "V ráji nemáme problémy, protože je zamkneme."

Agentuře AFP zpěvačka řekla, že třebaže Spojené státy nejsou autoritářským režimem, prezident Trump kráčí ve šlépějích svého ruského protějšku: "Trumpův postoj k médiím, to jak řekl, že (média) šíří falešné informace a je nutné je omezit, je pro mě špatným znamením, protože právě tak přemýšlel Putin, když se dostal k moci."

Podle časopisu Rolling Stones upozorňuje Tolokonnikovová v písni i na rostoucí autoritářské tendence konzervativních pravicových politiků, které se podle ní šíří světem jako pohlavní nemoci.

Policejní stát pro Tolokonnikovovou není prázdná fráze. "Nejsou to jen slova, vím, co to znamená... Když se neustále bojíte, že vás někdo zbije, nebo něčeho jiného, neuděláte v životě nic," řekla umělkyně listu The New York Times. Dodala, že se nyní snaží myslet na věci, které může změnit.

Tolokonnikovovou společně s dalšími dvěma členkami skupiny Pussy Riot v roce 2012 poslal moskevský soud na dva roky za mříže za happening v moskevské katedrále Krista Spasitele. Pětice členek Pussy Riot tehdy v chrámu křičela text písně Bohorodičko, vyžeň Putina, kritizující Vladimira Putina i ruského patriarchu Kirilla, jenž podpořil Putinovu kandidaturu v tehdejších prezidentských volbách.