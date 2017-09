Ostrov u Macochy (Blanensko) - V Punkevních jeskyních v Moravském krasu na Blanensku po letech obnoví desítku lodí, na kterých se plaví turisté. První z nich dnes spustili na vodu. V tiskové zprávě to uvedl vedoucí Správy jeskyní Moravského krasu Jiří Hebelka. Jedna loď vyjde na 960.000 korun.

Punkevní jeskyně jsou nejvíce navštěvované jeskyně v České republice, ročně si je prohlédne víc než 200.000 lidí. Největším lákadlem je mimo prohlídky dna propasti Macochy i projížďka na lodičkách po podzemním úseku říčky Punkvy. Plavba v dnešním rozsahu funguje od roku 1933. "Za tu dobu se zde vystřídala celá řada lodí - od dřevěných člunů až po současná kovová plavidla. Ta byla v počtu deseti kusů vyrobena zčásti v roce 1981 a zčásti v letech 1991 až 1992 v loděnicích v Komárně," uvedl Hebelka. Doplnil, že jejich koncepce se osvědčila, ale za 36 let provozu v náročných podmínkách už na nich zapracoval zub času.

Správa jeskyní ČR se proto rozhodla pro pořízení nových lodí. Vyrobí je pardubická firma Jesko CZ, která už první z deseti kusů dodala. Loď dostala název Wankel po významném krasovém badateli Jindřichu Wankelovi, který uskutečnil výpravu na podzemní Punkvu už v roce 1857. Do konce letošního roku by firma měla dodat další čtyři lodě, zbývajících pět plavidel potom do května 2018.

"Nové lodě vycházejí koncepčně z lodí původních, ale jsou upraveny podle současných požadavků se zaměřením zejména na větší bezpečnost," uvedl vedoucí správy. Konstrukce člunů je pevnější, jsou nepotopitelné, původní akumulátory byly nahrazeny lithiovými články, které se používají v elektromobilech. Lodě mají dva elektromotory, z nichž jeden slouží k pohonu lodě a druhý jako dokormidlovávací zařízení, které je v úzkých a klikatých chodbách nezbytné.

Pětici jeskyní v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras loni navštívilo 362.747 turistů, což je nejvíce od roku 2007. V ČR je celkem 14 jeskyní zpřístupněných veřejnosti, loni si je prohlédlo téměř 761.000 lidí.