Odolena Voda (u Prahy) - První předsériový kus nového podzvukového proudového cvičného letounu Aero L-39NG by měl poprvé vzlétnout v posledním čtvrtletí letošního roku. Zcela dokončen by pak měl být již ve třetím čtvrtletí. Novinářům to dnes řekli zástupci firmy Aero Vodochody, která nové letadlo vyrábí.

Letoun L-39NG vychází z původní aerodynamické koncepce L-39, ale je vybaven novou pohonnou jednotkou a moderními přístroji. "Aerodynamický koncept je odkazem původního letounu, protože je skutečně kvalitní. Rozdíl mezi novým a starým letounem je například kratší příď letounu nebo zmenšené sací otvory. Letoun tak získá menší odpor vzduchu," řekl dnes testovací pilot David Jahoda.

Oproti původní L-39 bude L-39NG lehčí, řada dílů bude například vyrobena z kompozitních materiálů. Nový motor má navíc o polovinu nižší spotřebu než motor používaný v L-39. "Generuje ale stejný tah. Provozovatele díky menší spotřebě paliva vyjde provoz letadla levněji," řekl Jahoda. Zvýší se také bezpečnost letadla, a to třeba díky novému odolnějšímu zasklení kabiny nebo instalací nového vystřelovacího sedadla Martin-Baker, které je podle Jahody světovou jedničkou mezi těmito systémy.

Prezident Aera Vodochody Giuseppe Giordo uvedl, že výroba nového letounu s sebou přinese i nová pracovní místa. V Aeru a dalších dodavatelských firmách jich podle něj vznikne zhruba jeden tisíc. "Druhým benefitem jsou prodeje, ale výroba a prodej bude mít také daňový efekt," řekl Giordo.

Firma chce vyrábět zhruba 16 letadel ročně. První sériový kus by měl být hotov v březnu 2020. Plná výroba by měla začít v roce 2022. Vyrábět se bude na jedné výrobní lince v jednosměnném provozu. Podle prezidenta Aera Vodochody má firma již uzavřené smlouvy se všemi potřebnými dodavateli, zároveň již dokončuje tři kontrakty s budoucími zákazníky. "Dostáváme řadu poptávek od dalších zemí. Klíčovým faktorem úspěchu nebude jen samotný produkt, bude to také naše schopnost působit jako český systém. Budeme úspěšní, pokud budeme moci trhu nabídnout nákladově co nejefektivnější řešení," řekl Giordo. Úspěch podle něj může přijít ve chvíli, kdy bude na výrobě a vývoji letadla spolupracovat také česká vláda a další firmy.

Podle výrobního ředitele Aera Vodochody Jana Čápa je celé letadlo L-39NG složeno z 12.000 dílů. Letecké systémy se například skládají ze 6000 dílů, trup z 4000 dílů a křídlo z 2000 dílů. Poměr nakupovaných a vyráběných dílů je přesně půl na půl. Na výrobě předsériového kusu se v různých odvětvích podílí téměř 700 lidí, a to včetně pracovníků v obchodu a vedení.

První čtyři předsériové kusy se budou v Aeru Vodochody vyrábět v hale číslo dva. Sériová výroba pak bude přesunuta do největší haly číslo jedna a dalších hal. Odhadované náklady na vývoj nového letadla činí asi miliardu korun. Finančně se na něm podílí i největší český obchodník s vojenským materiálem Omnipol.

Nové systémy Aero Vodochody testuje na demonstrátoru L-39CW, což je původní letoun L-39 vybavený novými technologiemi. Poprvé vzlétnul v září 2016.

Aero je největším výrobcem letecké techniky v ČR. Zabývá se vývojem, výrobou, prodejem a servisem vojenské i civilní letecké techniky. Kromě vlastních letadel se podílí například na vývoji a výrobě křídla malých dopravních letounů typu CSeries Bombardier a vývoji a výrobě komponent pro vojenský dopravní letoun KC-390 Embraer. Dodává také kokpity pro vrtulníky UH-60M Black Hawk.