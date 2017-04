Jízda veteránů připomněla 22. dubna 70 let od chvíle, kdy Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund nasedli do Tatry 87 a vyrazili do Afriky. Jízda začala ráno v Praze, účastníci akce se v poledne vydají na cestu do Zlína. Cesta legendárního modelu tatrovky bude poté pokračovat i dál do francouzského města Marseille a bude přesně kopírovat tehdejší trasu H+Z. Na snímku ze startu jízdy v pražské Opletalově ulici je v otevřené střeše Tatry 87 ředitel festivalu cestovatelského festivalu Neznámá země Miroslav Náplava (vlevo) a organizátor festivalu Petr Horký (vpravo). Řídí majitel vozu Michal Popov.

Jízda veteránů připomněla 22. dubna 70 let od chvíle, kdy Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund nasedli do Tatry 87 a vyrazili do Afriky. Jízda začala ráno v Praze, účastníci akce se v poledne vydají na cestu do Zlína. Cesta legendárního modelu tatrovky bude poté pokračovat i dál do francouzského města Marseille a bude přesně kopírovat tehdejší trasu H+Z. Na snímku ze startu jízdy v pražské Opletalově ulici je v otevřené střeše Tatry 87 ředitel festivalu cestovatelského festivalu Neznámá země Miroslav Náplava (vlevo) a organizátor festivalu Petr Horký (vpravo). Řídí majitel vozu Michal Popov. ČTK/Doležal Michal

Praha - Jízda veteránů dnes připomněla 70 let od chvíle, kdy Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund nasedli do Tatry 87 a vyrazili do Afriky. Jízda začala dnes ráno v Opletalově ulici v Praze a pokračovala k Národnímu technickému muzeu. V poledne se účastníci akce vydají na cestu do Zlína. Cesta legendárního modelu tatrovky bude poté pokračovat i dál do francouzského města Marseille a bude přesně kopírovat tehdejší trasu H+Z.

Jízdy se účastní organizátor cestovatelského festivalu Neznámá země Petr Horký. Festival začal ve Zlíně 19. dubna a potrvá do 30. dubna, letos se koná již 21. ročník. Horký pojede s ředitelem festivalu Miroslavem Náplavou právě vozem Tatra 87, řídit bude majitel vozu Michal Popov.

Zikmund a Hanzelka coby absolventi ekonomie vyrazili do Afriky 22. dubna 1947 s cílem objet svět. Jízda veteránů začala dnes na den a hodinu přesně, tedy v 9:30. "Odtud ve svých 27 a 28 letech odjížděli Zikmund a Hanzelka do Plzně, kde jim maminka uvařila vepřo, knedlo, zelo. A potom pokračovali do Železné Rudy a dál do Marseille, kde se nalodili na loď a dopluli do Casablanky," uvedl k začátku cesty známých cestovatelů Horký.

U technického muzea se k novodobým cestovatelům připojí další veteráni a vozy se posté vydají na cestu do Zlína, kde se koná festival Neznámá země, oslavující 70 let od první cesty známého cestovatelského dua. Vozy projedou i kolem vily, kde dnes stále žije osmadevadesátiletý Zikmund.

Cesta Zikmunda a Hanzelky v roce 1947 vedla nejprve do Afriky, z Kapského města pak přepluli do Argentiny a vydali se na pouť po Jižní a Střední Americe. Za tři a půl roku projeli 44 zemí, urazili 111.000 kilometrů, z toho 61.700 ve svém voze. Pořídili 10.000 fotografií a natočili 11 kilometrů filmu.

S jejich příběhem dnes seznámí návštěvníky i pražské technické muzeum, které pro ně připravilo mimo jiné komentované prohlídky automobilové sbírky a slavné Tatry 87. V přednáškovém sále uvede třikrát dokument Petra Horkého Století Miroslava Zikmunda z roku 2014 a expozici Doprava doplnilo o věci z první cesty Hanzelky a Zikmunda do Afriky, a to o pistole, mapy, mince, suvenýry nebo obuv.