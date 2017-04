Praha - Vodou se snaží šetřit 86 procent Čechů, hlavně kvůli úspoře peněz. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Ipsos, ve kterém odpovídalo 1000 obyvatel Česka. Sucho jako problém vnímá 76 procent z nich. Například Pražané platí na vodném a stočném 85,42 koruny za metr krychlový, což je blízko celostátnímu průměru.

"Nejvíce vodou v České republice šetří lidé starší 50 let, z této skupiny je to až 95 procent. Naopak méně šetří vodou mladí do 29 let, a to jen 73 procent z nich. Souvisí to s vnímáním sucha jako problému dnešní společnosti, mladí lidé totiž považují sucho a nedostatek vody za menší problém než starší lidé," uvedl ředitel komunikace agentury Ipsos Tomáš Macků.

Většinou ale Češi šetří nikoliv kvůli snaze chránit planetu, ale z ekonomických důvodů. Skoro tři čtvrtiny odpovídajících v průzkumu uvedlo, že jim jde o finanční úsporu. Téměř 44 procent respondentů uvedlo, že chtějí pomoci životnímu prostředí. Strach z nedostatku vody vede k šetření zhruba čtvrtinu dotázaných. Pro zhruba 18 procent odpovídajících je šetření vodou společenským minimem, které by měl automaticky dodržovat každý. Nejvíce vodou šetří středoškoláci bez maturity, nejméně lidé se základním vzděláním. Největší obavy z dopadů na životní prostředí jsou u vysokoškoláků.

"Zajímavé jsou důvody uváděné těmi, kteří vodou podle vlastních slov nešetří. Zhruba 41 procent uvedlo asi nejprostší důvod, tedy ten, že nad podobnou otázkou nikdy nepřemýšleli. Asi 21 procent dotázaných si pak myslí, že díky šetření vodou neušetří peníze a přes 15 procent neví, jakým způsobem by mohli vodou šetřit. To, že si myslí, že je vody dostatek, uvádí pak jako důvod jen necelá čtyři procenta z těch, kteří vodou nešetří," doplnil zakladatel projektu Voda základ života Jiří Hauptmann.

Podle loňského průzkumu, který zveřejnila společnost AdHackers, vnímali Češi nedostatek pitné vody jako čtvrté nejzávažnější téma za přílivem uprchlíků, hrozbou války a kriminalitou. Podle 41 procent lidí bylo sucho reálným problémem, pro 21 procent budoucí hrozbou.

Spotřeba vody v pražských domácnostech činila podle údajů Pražských vodovodů a kanalizací loni 108 litrů na osobu a den. V ostatních regionech je nižší. Nejvíce vody se vypotřebuje při osobní hygieně a sprchování, dále pak při splachování toalety a úklidu nebo praní.