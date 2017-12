Praha - Více než 70 procent lidí v ČR pravidelně spoří. Celkem 45 procent osob šetří peníze buď dohromady se svým partnerem, nebo sami (26 procent). Zbylých 29 procent si nevytváří žádné úspory. Nejčastějším důvodem pro odkládání peněz stranou je dovolená, vyplývá z průzkumu Poštovní spořitelny mezi více než 1400 respondenty.

Odborníci vítají, že Češi jsou spořivým národem. Nejsou ale nadšeni z toho, že lidé při spoření nemyslí více na zadní vrátka a nashromážděné peníze utratí za pohodlí při letních nebo zimních prázdninových cestách a pobytech.

"Věc, na kterou si lidé šetří, by jim v ideálním případě měla vydržet déle, než trvá samotné spoření. Mnoho Čechů toto jednoduché pravidlo nerespektuje a své úspory utrácí za dovolenou, která jim z finančního hlediska nepřináší žádná pozitiva. Na konci roku, který bývá často příležitostí k bilancování a novoročním předsevzetím, je proto možná ta správná příležitost to změnit," uvedl ředitel Poštovní spořitelny Přemysl Hanzelka.

Peníze na prázdniny si stranou odkládá 38 procent párů. Dalších 37 partnerů šetří na rekonstrukci bydlení a 32 procent spoří svým dětem. Vlastní automobil by si z úspor chtělo pořídit 26 procent párů a 17 procent dotázaných šetří na vlastní bydlení.

Na 59 procent dvojic část svých úspor nehodlá v budoucnu použít na nic konkrétního, stranou je odkládají proto, aby měly finanční rezervu. Mladí lidé si přitom spoří mnohem méně, finanční rezervu buduje jen 29 procent párů ve věku 18 až 34 let. Lidé starší 55 let šetří pro 'strýčka příhodu' ve 44 procentech případů. Zatímco k využívání svých úspor páry přistupují z pohledu finančníků nerozvážně, k půjčkám přistupují obezřetněji. Jen ve dvou procentech případů by si byli ochotni půjčit na dovolenou.

fd jw