Praha - Přes 90 procent mladých lidí netuší, jaký mají nyní důchod jejich prarodiče či rodiče a nemá ani dostatečně přesnou představu o tom, jaký je průměrný starobní důchod v ČR. Většina z nich si přeje, aby ve stáří pobírali plnohodnotný důchod v rozmezí 17.000 až 19.000 Kč. Vyplývá to z průzkumu poradenské firmy Broker Consulting, jehož se zúčastnilo 332 respondentů ve věku 20 až 35 let.

Přes 60 procent respondentů odhadovalo průměrný důchod mezi 14.000 až 17.000 Kč. Ve skutečnosti se však průměrná penze v Česku pohybuje mezi 9000 až 12.000 korunami.

Téměř 60 procent Čechů navíc uvedlo, že ve stáří by chtěli pobírat plnohodnotný důchod okolo 17.000 korun, s nímž bez problémů vystačí. Na 38 procent dotazovaných pak míní, že důchod sice pobírat budou, ale nedomnívají se, že by byl dostatečný. Přes tři procenta nevěří, že by vůbec nějaký důchod dostali.

"Vysoký počet mladých věřících v plnohodnotné důchody si vysvětlujeme tak, že mladí i navzdory mediálním informacím pořád doufají, že jejich penze je jistá. Překvapil nás však nízký počet těch, co nevěří v důchody vůbec. V praxi se setkáváme spíše s tím, že statistiky dožití v kombinaci s posouváním věku odchodu do důchodu způsobují v mladých značnou skepsi ve vztahu k penzi," komentoval čísla analytik Broker Consulting Michal Cibulka.

Více než polovina oslovených má buď sjednané penzijní připojištění, nebo si vytváří úspory. Asi čtvrtina respondentů pak uvedla, že si nevytváří úspory žádné a zhruba desetina se snaží své peníze zhodnotit investicí například do akcií či nemovitosti. Co se nejpravděpodobnějších vyhlídek na stáří týče, polovina odpověděla, že v důchodovém věku očekává přibližně stejnou životní úroveň jako ve věku produktivním. Druhá půlka počítá s určitými omezeními životní úrovně.