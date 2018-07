Praha - Nejčastějším důvodem, proč děti na letních táborech používají mobilní telefony, je kontakt s rodiči. V průzkumu, který udělala Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) ve spolupráci s agenturou KANTAR Millward Brown, to uvedlo devět z deseti dětí ve věku 10 až 12 let. S cílem kontaktovat rodiče užívají mobil na táborech také tři čtvrtiny starších dětí. Kolem 86 procent dětí používá telefon na táborech jen ve vyhrazeném volném čase. O výsledcích průzkumu informovala ČTK mluvčí ČRDM Soňa Polak.

Online průzkumu se letos v dubnu a květnu zúčastnilo 1001 dětí ve věku 10 až 18 let. Zhruba polovina z nich uvedla, že si s sebou na tábor nebere mobilní telefon. Další čtvrtina ho sice na táboře má, ale nechává si ho většinou vypnutý. Kolem 14 procent dětí ho odevzdává vedoucím táborů a zbytek dětí mobil nevlastní.

"Mobilní telefon si neberou hlavně mladší děti do 13 let oproti starším, kteří jej mají spíše vypnutý. Zároveň ti mladší, co si telefon berou, výrazně častěji udávají jako důvod možnost kontaktovat rodiče. V tomto mladším věku 10 až 12 let je tak u dětí vidět poměrně významný kontrast v samostatnosti a potřebě kontaktovat rodiče, který se s narůstajícím věkem snižuje," uvedl vedoucí analytik ČRDM Jan Husák.

Podle předsedy ČRDM Aleše Sedláčka mají rodiče někdy iluzorní představu, že dokážou na dálku posílit pohodu a bezpečí svého dítěte. Ve skutečnosti je to ale podle něj často opačně. "Tyto kontakty v návalu smutku vedou k tomu, že vystrašení rodiče vyráží zachraňovat své tesknící děti. Ty jsou přitom již druhý den šťastné a spokojené a na svůj večerní telefonát často zapomněly," uvedl.

Rodiče většinou v případě potřeby či nejistoty mohou kontaktovat i někoho dospělého v táboře, od kterého se dozví potřebné informace. Průběžná kontrola přes mobil je podle Sedláčka ukázkou nezodpovědnosti a neinformovanosti rodičů, kteří by si měli věrohodnost pořadatelů ověřit předem.

Podle výsledků loňského průzkumu nemohou děti používat mobilní telefon na pětině českých táborů. Na stejném počtu táborů nejsou děti kontrolované ohledně používání mobilů a na 60 procentech táborů mohou děti použít mobil jen v předem stanovenou dobu.

Mobil používá na táborech třetina dětí mezi 10 a 12 lety a dvě třetiny dětí mezi 16 až 18 roky. Dívky i chlapci si s sebou na tábor berou telefon stejně často. Přibližně 14 procent deseti až osmnáctiletých s mobilem používá telefon na táborech stejně jako jindy - nejvíce to dělají patnáctiletí. Přibližně dvě pětiny dětí používá mobil na táboře pro kontakt s kamarády. Asi čtvrtina pro sdílení zážitků na sociálních sítích a pro různé táborové aktivity a pětina dětí, aby věděla, co se děje mimo tábor.