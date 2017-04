Praha - Celkem 73 procent Čechů a Češek si myslí, že by ČR měla mít zákon, podle něhož by obce musely mít určitý počet sociálních bytů pro lidi v nouzi. Norma by měla existovat podle většiny voličů pravice i levice. Vyplývá to z průzkumu, který pro Platformu pro sociální bydlení a asociaci Dítě a rodina provedla agentura Median. Odpovídalo 1215 lidí nad 18 let. Sněmovna návrh zákona o sociálním bydlení má nyní projednávat.

Vládní strany se k přijetí zákona o sociálním bydlení zavázaly v koaliční dohodě i v programu. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) ho označil za jednu z priorit kabinetu. Norma měla původně platit od letoška, přípravy se ale kvůli rozdílným představám stran protáhly. Zatímco podle ANO by měly sociální byty dostávat jen ti nejchudší, podle ČSSD by na ně měli dosáhnout i samoživitelé, senioři v tísni či postižení. ANO a lidovci chtějí ještě úpravy. Podle opoziční TOP 09 nynější norma vzniku ghett nezabrání a vyžádá si desítky miliard. ODS žádá přepracování. Úsvit zákon podporuje, obce by ale měly sociální byty mít povinně. Povinnost obcí z textu nakonec vypadla.

Podle výsledků průzkumu by normu s povinným počtem sociálních bytů v obcích určitě chtělo 38 procent dotázaných. Spíš se k zákonu s povinností radnic kloní dalších 34 procent lidí. Určitě zákon s povinným počtem sociálních bytů odmítá devět procent dotázaných.

Zákon s povinností obcí mít sociální byty by měl existovat podle 82 procent voličů ČSSD, 84 procent voličů ANO a 86 procent voličů lidovců. Z těch, kteří volí opoziční ODS, se k přijetí kloní 79 procent. Podporu má u 69 procent voličů TOP 09. Pro se vyslovilo 82 procent těch, kteří dávají hlas komunistům.

Víc než 80 procent dospělých míní, že by radnice měly nájemní byt poskytnout matkám samoživitelkám, obětem domácího násilí, postiženým či dětem po odchodu z dětských domovů. Zhruba tři čtvrtiny respondentů by bydlení daly i seniorům v nouzi. Dotázaní vidí na zákonu jako nejdůležitější to, aby sociální byt dostávali jen lidé ve skutečné nouzi, děti aby nekončily v ústavech a ubytovnách a peníze z dávek aby dostávaly obce, a ne soukromníci a nevznikala nová ghetta.

Celkem 46 procent míní, že by zákon měla prosadit ještě tato vláda. Dalších 27 procent je přesvědčeno o tom, že by to měl udělat až příští kabinet. Každý pětadvacátý dotázaný si myslí, že by se norma neměla přijímat. Zbytku lidí je jedno, kdo zákon schválí.

Podle projednávaného návrhu by sociální byt měli dostat lidé, kteří půl roku žijí po ubytovnách, ústavech či azylových domech, a také ti, kteří vydávají za přiměřené bydlení přes 40 procent svých příjmů a nezůstane jim ani 1,6násobek životního minima. Obce by se mohly dobrovolně rozhodnout, zda sociální bydlení budou mít. Dostaly by na ně pak dotace od státu. Byt by měly potřebným dát do dvou let. Pokud by sociální byty radnice přidělovat nechtěly, zajistil by je místo nich Státní fond rozvoje bydlení. Přidělit by je měl do tří let.