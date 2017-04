Praha - Průvodem ulicemi Prahy dnes začal studentský Majáles. Desítky studentů se vydaly za zvuku hudby z křižovatky ulic Vodičkova a Jungmannova. Letos se koná 13. ročník slavnosti. Kulturní program bude až do 23:15 v areálu letiště a PVA v Letňanech. Král Majálesu, kterého si zvolí studenti, by měl být korunován před 20:00.

Desítky studentů zaplnily dopoledne prostor na křižovatce v centru Prahy. Někteří na sobě měli masky a kostýmy. Podle toho, z které univerzity byli, byli barevně odlišeni - například studenti Univerzity Karlovy měli červená trička, studenti Vysoké školy chemicko-technologické fialová. Zhruba v 10:45 se studenti vydali nejdříve k Novoměstské radnici na Karlově náměstí. Tady na ně čekalo pět alegorických vozů, na kterých hrály kapely. Mezi nimi například Horkýže Slíže, Jelen nebo zpěvák Tomáš Klus.

Průvod zahájila primátorka Adriana Krnáčová. "Protože jsem primátorkou Prahy, tak musím dohlédnout na to, zda Majáles bude probíhat se vším všudy. To znamená, zda bude dostatečně bujarý, pestrý a veselý," řekla. Oproti minulosti se podle ní možná změnila forma, ale duch majálesu je stejný. "Pořád je to o tom, že jsme rádi, že studentům se daří a užívají si to," řekla.

Za doprovodu alegorických vozů se poté studenti vydali ulicemi Prahy na Strossmayerovo náměstí, odkud pojedou metrem do Letňan. Právě tady se bude konat hlavní program včetně korunovace krále. Toho mohou studenti volit přes internet nebo přímo v Letňanech. Na krále kandiduje pět zástupců pražských vysokých škol. Brány areálu se otevírají ve 12:00.