Hradec Králové - Dalším rozvojem a situací v průmyslové zóně Kvasiny - Solnice na Rychnovsku by se měl zabývat vládní zmocněnec. Ministerstvo vnitra také plánuje vznik koordinačního centra pro cizince, kteří se dostanou do problémů. Novinářům to dnes řekl ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) po podpisu memoranda mezi ministerstvem a Královéhradeckým krajem o spolupráci při řešení problémů spojených se zaměstnáváním cizinců v průmyslových zónách.

"Shodli jsme se, že jako člen vlády bych navrhl a podpořil vytvoření institutu vládního zmocněnce pro tuto oblast nebo případně pověřeného pracovníka ministerstva průmyslu a obchodu, protože by bylo potřeba, aby tento konkrétní úkol měl na starost jeden člověk na plný úvazek, aby obce, stát i kraj měly koordinační osobu, která se tomu bude věnovat," vysvětlil Chovanec.

Koordinační centrum by mělo fungovat od června, ministerstvo nyní hledá ve spolupráci s městy vhodné prostory. Jeho pracovníci budou cizincům pomáhat s řešením různých životních situací, například s prodloužením pobytu, řešením dokladů a dalších. Pomáhat by mělo i zahraničním pracovníkům, co přijdou o práci. "Už i tady se začíná stávat, že někteří cizinci ze zemí Evropské unie se stávají bezdomovci a spadají do sociálního záchytného systému a my to břímě chceme z obcí sejmout," řekl Chovanec.

Problémy v Kvasinách a okolí se objevily, když do rostoucího závodu Škody Auto v Kvasinách a okolních továren dorazily tisíce nových dělníků, často ze zahraničí. Policie se začala situací intenzivně zabývat loni v září, od ledna posílila v lokalitě hlídky. Podle dohody kraje a ministerstva by mělo v oblasti přibýt dalších 36 policistů. "Trvalá přítomnost policie je skutečně vidět, situace je o hodně klidnější než loni na podzim," řekl rychnovský starosta Jan Skořepa (bezp.).

Ředitel královéhradecké policie David Fulka míní, že bezpečnostní situace na Rychnovsku je stabilizovaná. "My se věnujeme hlavně dopravě, kde se počet dopravních přestupků zvýšil. Samozřejmě se věnujeme i dalším jednotlivým porušením zákona, trápí nás například požívání alkoholu na veřejnosti a různé přestupky a výtržnictví v restauracích," řekl Fulka.

Škoda Auto závod v Kvasinách masivně rozšiřuje miliardovými investicemi. Počet zaměstnanců tam do konce loňského roku zvýšila o 2600 a nyní dává v Kvasinách práci asi 7000 lidí. V náboru firma pokračuje. Celkem v průmyslové zóně Solnice - Kvasiny pracuje na 10.500 lidí, z toho asi 3000 cizinců. Kromě Poláků tu zaměstnání našli i občané jiných zemí východní Evropy.

Hradecký kraj chce podle hejtmana Jiřího Štěpána (ČSSD) s automobilkou víc spolupracovat při získávání nových zaměstnanců. "Automobilka má s náborem kvalitních pracovníků v zahraničí, především pak na Ukrajině, zkušenosti. Dovedu si představit, že by k nám pak necestovali za prací jen muži, ale že by s nimi šly i jejich manželky a děti," uvedl hejtman. Dodal, že kraj má problém se získáváním lidí především do zdravotnictví.

Kraj by také chtěl s automobilkou rozšířit spolupráci ve středoškolském vzdělávání. Škoda Auto úzce spolupracuje s průmyslovou školou v Rychnově nad Kněžnou. "Obdobné propojení by mohlo být rozšířeno i mezi naším vrchlabským učilištěm a závodem ve Vrchlabí," uvedla náměstkyně hejtmana pro školství Martina Berdychová (Východočeši).