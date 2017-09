Praha - Průměrný plat ve veřejných službách rostl v posledních letech rychleji než průměrná mzda v soukromém sektoru. Stát tak svým zaměstnancům přidával v průměru víc než firmy svým lidem. Od roku 2011 do konce loňska si pracovník v privátním sektoru polepšil průměrně o 3200 korun hrubého, ve veřejné sféře o 5800 korun. Vyplývá to z údajů informačního systému ministerstva práce o průměrném výdělku. Průměrný plat loni činil 29.501 korun, průměrná mzda 28.969 korun. Plat se vyplácí z veřejných rozpočtů, mzda se pobírá v soukromém sektoru.

Odboráři se chystají ve čtvrtek do Prahy na shromáždění, na kterém se chtějí připravit na vyjednávání ve firmách o růstu mezd pro příští rok. Českomoravská konfederace odborových svazů zveřejní své doporučení, o jaké přidání by si pracovníci měli říct. Podle dosavadních informací by to mohlo být o osm až deset procent. Pro zaměstnance veřejného sektoru vyjednali předáci zvýšení výdělků od letošního listopadu. Učitelům se tarif zvedne o 15 procent, ostatním o deset procent. Lékařům a sestrám se pak základ zvýší o desetinu od ledna.

Proti roku 2015 loni průměrná mzda vzrostla o 4,1 procenta, plat o 5,5 procenta. Polovina lidí v soukromém sektoru dostávala méně než 24.178 korun hrubého, ve veřejných službách střední hodnota činila 27.724 korun. Mzdový medián se tak meziročně zvedl o 4,8 procenta, platový o 5,3 procenta.

Odborová konfederace před několika lety zahájila svou kampaň Konec levné práce. Za růstem výdělků není jen tlak odborů. Odráží se v něm hospodářský růst a situace na pracovním trhu. Úřady práce v srpnu evidovaly zhruba 296.800 nezaměstnaných, což je nejméně od června 1998. Volných míst firmy a instituce nahlásily 199.300, mnohé pozice mají problém obsadit. Letos v prvním čtvrtletí byla proti stejnému loňskému období průměrná mzda vyšší o 6,2 procenta a činila 29.607 Kč. Polovina lidí vydělávala méně než 24.736 korun hrubého.

V prvním kvartále pracovalo v soukromém sektoru 3,1 milionu lidí. Veřejný sektor měl zhruba 670.600 zaměstnanců.

Nejvyšší průměrná mzda se letos v prvním čtvrtletí vyplácela v oboru informačních technologií a komunikací a v peněžnictví a pojišťovnictví, přesáhla 55.600 korun. Polovina lidí v bankovním sektoru vydělává víc než 39.760 korun. Polovina zaměstnanců, kteří se zabývají informatikou a komunikacemi, mělo přes 41.819 korun hrubého. Nejnižší průměrný výdělek je naopak v pohostinství a ubytovacích službách, a to 17.700 korun hrubého. Polovina lidí si pak nepřišla ani na 14.511 korun hrubého.

Průměrná mzda a průměrný plat ve vybraných letech v Kč hrubého:

Rok Průměrná mzda v soukromém sektoru Průměrný plat ve veřejných službách a státní správa 2011 25.693 25.314 2012 26.086 25.784 2013 26.252 26.024 2014 26.804 26.794 2015 27.825 27.959 2016 28.969 29.501

Zdroj: Informační systém o průměrném výdělku ministerstva práce