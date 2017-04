Praha - Průměrná cena nových prodaných bytů v Praze na konci března meziročně vzrostla o 19,2 procenta na 72.131 korun za metr čtvereční. V porovnání s koncem roku 2016 se zvýšila o 0,8 procenta. Nejvíce bytů developeři prodali v Praze 9, 5 a 4, dohromady přes tři pětiny. Vyplývá to ze společných statistik Trigemy, Skanska Reality a Central Group, které tyto firmy zveřejnily na tiskové konferenci.

"Jen za první čtvrtletí klesl počet nabízených bytů o více než 500. A to i přesto, že začala hlavní developerská sezona a řada firem dala nové projekty do nabídky. Většina bytů v nabídce je navíc v cenách nad 60 tisíc korun za metrů čtverečních. Pro běžnou střední třídu je tak reálně dostupných jen asi 700 nabízených bytů. To je také hlavní důvod, proč ceny bytů rostou," uvedl majitel Central Group Dušan Kunovský. Za loňský rok ceny nových bytů v Praze meziročně vzrostly o 19,5 procenta, v roce 2015 se zvýšily o 6,6 procenta.

V kategorii do 50.000 korun za metr čtvereční v prvním čtvrtletí developeři prodali 0,5 procenta bytů. V kategorii mezi 60.000 až 70.000 korunami za metr čtvereční jich byla téměř třetina, mezi 70.000 až 80.000 korunami zhruba 30 procent. "Je to způsobeno úbytkem levných projektů v okrajových lokalitách Prahy a přesunem nabídky do širšího centra metropole a lokalit s dobrou dopravní dostupností," doplnila generální ředitelka Skanska Reality Naďa Ptáčková.

Počet nových prodaných bytů v hlavním městě v prvním čtvrtletí meziročně klesl o 15,6 procenta na 1350. Zásoba dostupných bytů se snížila zhruba o třetinu na 3450.

Vývoj průměrné ceny za m2 prodaných nových bytů v Praze (včetně DPH):

Období Cena 2. čtvrtletí 2013 54.308 3. čtvrtletí 2013 54.401 4. čtvrtletí 2013 54.738 1. čtvrtletí 2014 55.800 2. čtvrtletí 2014 55.500 3. čtvrtletí 2014 55.751 4. čtvrtletí 2014 56.177 1. čtvrtletí 2015 56.178 2. čtvrtletí 2015 55.555 3. čtvrtletí 2015 58.156 4. čtvrtletí 2015 59.885 1. čtvrtletí 2016 60.517 2. čtvrtletí 2016 65.922 3. čtvrtletí 2016 69.517 4. čtvrtletí 2016 71.567 1. čtvrtletí 2017 72.131

Zdroj: Trigema