Praha - Řidiče v Praze čekají letos desítky dopravních omezení na komunikacích. Provoz zkomplikují rekonstrukce vozovek, opravy potrubí nebo společenské akce. Vyplývá to z materiálu, který schválili pražští radní. Práce na silnici se dotknou ulic v centru města ale rovněž vytížených komunikací, mimo jiné na řadě úseků severojižní magistrály, Jižní spojky, Vídeňské nebo K Barrandovu.

Práce chystají silničáři na severojižní magistrále. Provoz by měl být od 1. do 31. srpna ve směru do centra omezen jak ve Wilsonově, v úseku mezi Hlávkovým mostem a křižovatkou Bulhar, tak v Mezibranské. Dělníci budou opravovat povrch vozovky. Při pracích bude vždy uzavřen jeden jízdní pruh. Ve Wilsonově pak ve směru z centra bude opraven úsek od Bulhara směrem z centra. Také tady bude vždy omezen jeden jízdní pruh.

Ještě před prázdninami začnou opravy v na magistrálu navazující ulici V Holešovičkách. Práce budou zahájeny 15. června a skončí 1. září. Komunikace bude vždy částečně uzavřena a provoz bude veden skrze stavební úsek sníženým počtem jízdních pruhů. Rovněž před prázdninami, přesně 20. května začnou práce na Štěrboholské spojce v úseku mezi Průmyslovou a čerpací stanici MOL. Stavební práce tu budou pokračovat do 31. října 2017. Rozsah stavby bude ještě upřesněn.

Od začátku srpna se řidiči musí připravit na omezení na Vídeňské. Ta bude při opravách průjezdná vždy pouze jednosměrně. Práce tu potrvají do 31. října. V ulici K Barrandovu budou dělníci opravovat silnici od začátku srpna do 15. září. "V té souvislosti dojde k částečné uzavírce vždy po polovinách komunikace," píše se v dokumentu.

Na podzim silničáři opraví ulici V Korytech od Korytné po Průhonickou. V Korytech bude od 1. do 31. října uzavřena mimo jiné kvůli demontáži železničního mostu a řidiči pojedou po objízdných trasách. V listopadu pak bude kvůli opravě mostu přerušen provoz v Průběžné.

Komunikace nebudou uzavírány pouze kvůli stavebním pracím, ale rovněž sportovním či kulturním akcím. Pražský mezinárodní maraton uzavře ulice v neděli 7. května od 09:00 do 16:00. Hudební festival United Islands se od 24. do 25. června uskuteční na Střeleckém ostrově, Petříně a na Kampě a v ulicích pak bude doprovodný program. Festival si vyžádá uzavření například Újezdu nebo Vítězné ulice. Pražský triatlon TRIPrague omezí provoz 29. července.

Pokračovat budou také již započaté práce. Například Nuselském mostě, které začaly letos v lednu, potrvají až do 31. října, na Jižní spojce v úseku od rampy na Spořilov až k Chodovské, a to do 30. září a do 10. srpna budou dělníci budovat protihlukovou stěnu na ulici 5. května.