Právě zveřejněno

Praha - Provoz vlaků na trati Praha-Beroun byl v podvečer zcela obnoven. Omezení skončilo v 17:15, řekl ČTK mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Marek Illiaš. Provoz v úseku Praha-Radotín-Dobřichovice byl omezený od čtvrtečních 7:00 kvůli sesuvu svahu na koleje, který způsobil vydatný déšť. Původně měly vlaky jezdit normálně už od dnešního poledne.

Do čtvrtečních 8:30 byl provoz vlaků na trati zastaven úplně, poté byla zprůjezdněna jedna ze dvou kolejí. Vlaky ve čtvrtek nabíraly zpoždění až několik desítek minut, některé rychlíky jezdily odklonem přes Rudnou u Prahy, řada regionálních spojů byla zcela odřeknuta. Až do večerních hodin jezdily z Radotína do Dobřichovic také náhradní autobusy, které posilovaly omezené vlakové spoje.

Ačkoliv SŽDC uvolnila trať dnes v podvečer, dráhy měly takzvanou mimořádnost provozu naplánovanou do konce týdne. "Pro jistotu máme plán až do neděle," uvedla mluvčí Českých drah Monika Bezuchová.

Problémy na trati způsobily čtvrteční vydatné deště, komplikace byly po celém kraji. Nejhorší situace byla podle hasičů v Černošicích, kde mimo jiné museli evakuovat děti ze základní školy. Existovalo totiž podezření, že voda narušila základy budovy.