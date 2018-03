Příbor (Novojíčínsko) - Silnice I/48 v Příboru na Novojičínsku, kde v sobotu při demolici spadl s mostní deskou i bagr, se dnes ráno otevřela podle plánu. Od 06:00 je tak v provozu pro veškerou dopravu. Silnice se rozšiřuje a bude z ní dálnice D48, proto tam řidiči stále musejí počítat s omezeními v dopravě. ČTK to dnes řekl dispečer Národního dopravního informačního centra.

Bagr se v sobotu okolo 05:00 zřítil z výšky okolo pěti metrů, nehoda se stala na uzavřeném staveništi. Při nehodě utrpěl vážná zranění jednatřicetiletý bagrista. Novojičínská policejní mluvčí Darina Knižátková dnes ČTK řekla, že příčina neštěstí se stále vyšetřuje, a to jako ublížení na zdraví z nedbalosti. V takovém případě hrozí až roční vězení. Není ale vyloučeno, že by případ mohl být překvalifikován.

Most byl pokračováním příborské Místecké ulice. Vedl přes silnici I/48 a sloužil jako nájezd na ni. Most musel být zbourán, protože by se pod něj rozšířená dálnice nevešla. Na jeho místě postaví stavbaři nový most.

Stavba úseku dálnice D48 Rybí - Rychaltice spočívá v rekonstrukci a rozšíření 11,5 kilometru dlouhého úseku silnice první třídy I/48, která je nyní čtyřproudou komunikací bez středového rozdělení. Stavba bude stát více než dvě miliardy korun. Hotova má být do konce roku 2020.