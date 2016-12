Praha - Česká pošta zaznamenala v úterý letošní doručovací rekord. Předvánoční provoz byl proti běžným dnům vyšší o 70 procent a meziročně stoupl o deset procent. ČTK to řekla mluvčí Eva Krejčí. Dnes část zaměstnanců pošt stávkuje za vyšší mzdy. Celkový počet stávkujících vzrostl dnes do 18:00 podle odborů na 1200 z celkem 30.000 pracovníků podniku.

V největším tuzemském třídícím poštovním uzlu v pražských Malešicích zaznamenali 20. prosince zvýšení počtu balíků na dvojnásobných 210.000. Počet balíků ze zahraničí vzrostl o 50 procent.

Právě největší třídírna v Malešicích přitom byla v pondělí dějištěm dvouhodinové výstražné stávky kvůli zvýšení mezd a nejvíce protestujících je v tomto provozu i během dnešního celodenního protestu. Podnik ale stávkující v předvánoční špičce nahradil jinými zaměstnanci nebo brigádníky.

Úterý bylo posledním dnem na podání balíku, kdy pošta garantovala jeho dodání ještě do Vánoc. Pošta před Vánocemi zejména ve vybraných pražských pobočkách rozšířila otevírací dobu a zákazníci ve všech krajských městech mohou nově využít službu večerního doručování od 18:00 do 21:00. Česká pošta zajišťuje dále nepřetržitý výdej uložených zásilek na vybraných osmi depech po celé České republice. Na dalších více než 60 depech jsou balíky vydávány od 08:00 do 20:00.

Zhruba 99,5 procenta zásilek je doručováno na českém trhu, zbytek je ze zahraničí, nejčastěji přicházejí z Číny, Japonska, Slovenska a USA.

Česká pošta provozuje 3200 poboček a zaměstnává přes 30.000 lidí. Před Vánocemi tradičně najímá stovky brigádníků na výpomoc, letos se ale potýkala s nedostatkem zájemců na trhu.

Na poště podle odborů stávkovalo 1200 lidí, podle firmy desetina

Celkový počet stávkujících za vyšší mzdy na České poště vzrostl dnes do 18:00 podle odborů na 1200 z celkem 30.000 pracovníků podniku. Uvedl to dnes místopředseda stávkového výboru Filip Janovský. Údaj je zhruba desetkrát vyšší než počet lidí, kteří se jako stávkující nahlásili svým vedoucím na pracovišti. Těch bylo večer 112. Stávkují hlavně pracovníci v třídírnách v pražských Malešicích, Brně, Ústí nad Labem a Olomouci, poboček se protest nedotkl.

Stávka má trvat až do půlnoci. Stávkující mají vždy na svém pracovišti zastavit práci zhruba na hodinu. Podle Janovského se koná ještě tichý protest, kdy zaměstnanci dál pracují a jen se označí, že se stávkou souhlasí.

Zpravodajský web Českého rozhlasu uvedl, že podle některých odborářů Česká pošta zaměstnance zastrašovala a varovala například před finančními dopady jejich zapojení do stávky. Odboráři podle Janovského evidují několik set stížností na zastrašování. Na jejich základě chtějí podat na vedení podniku trestní oznámení.

Mluvčí společnosti Matyáš Vitík to odmítl. "Vedení České pošty určitě své zaměstnance nevydíralo, nezastrašovalo je. V současné době vyhodnocujeme škody, můžu říct, že se to týká řádů jednotek milionů korun denně," dodal.

Odboráři ze tří odborových organizací požadují po vedení podniku zvýšení tarifní mzdy všem zaměstnancům o 2500 Kč měsíčně. Informace o rozdělení části úhrady univerzální služby za roky 2013 a 2014 formou odměn mezi zaměstnance zhruba 1400 Kč měsíčně je neuspokojily. Většinové odbory podepsaly v listopadu s managementem dohodu o zvýšení mezd v příštím roce o 2,6 procenta, tedy v průměru asi 550 Kč.

V pondělí do dvouhodinové stávky vstoupilo zhruba 100 lidí a podpořilo je 150 sympatizantů. Stávkovalo se hlavně v třídírnách v Praze a Brně, poboček se protest nedotkl.

Průměrná mzda v podniku se pohybuje kolem 22.700 Kč a na konci roku má být zhruba 23.000 Kč měsíčně, tedy více než 4000 Kč pod celostátním průměrem. Pošta loni zvýšila konsolidovaný zisk před zdaněním o čtvrtinu na 302 milionů korun.