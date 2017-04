Temelín (Českobudějovicko) - Odvrácením simulovaného útoku letadla a kamionu na jadernou elektrárnu Temelín dnes vyvrcholilo cvičení Safeguard Temelín 2017. Armáda a policie při něm nacvičovala obranu elektrárny před pozemním i vzdušným teroristickým útokem. Čtyři dny zde cvičilo 200 vojáků, policistů a specialistů ČEZ. ČTK to řekl temelínský mluvčí Marek Sviták. Podle vojáků se stal námětem cvičení prosincový útok nákladním autem v Berlíně. Akce skončí ve středu.

"S cvičením jsme se trefili do toho, co je dnes ve světě aktuální," řekl ČTK ředitel elektrárny Bohdan Zronek.

Vojáci s policisty dnes cvičili zásah proti nákladnímu autu, jež se snažilo prorazit zátarasy. Střílelo se, cvičně zasahoval i pyrotechnik. Na cvičení se z Boletic na Českokrumlovsku přesunulo k Temelínu 80 vojáků z aktivní zálohy, vybudovali dvě kontrolní stanoviště.

"Námět se zrodil v lednu pod vlivem útoku náklaďákem v Berlíně. Dostali jsme požadavek, abychom na tuhle hrozbu reagovali. Vymyslel jsem si tři simulované teroristické útoky a od útoku v Berlíně se mezitím odehrál útok v Londýně motorovým vozidlem, útok v Petrohradu na metro a ve Stockholmu. Ani jsme nebyli tolik dopředu před teroristy, z toho až zamrazí," řekl ČTK ředitel Krajského vojenského velitelství Alois Urban.

Zásah proti malému dopravnímu letadlu L-410 směřujícímu na elektrárnu vyzkoušeli vojáci 25. protiletadlového pluku ze Strakonic. Přivezli si zařízení pro odpalování raket i radar pro vyhledávání a zaměřování vzdušných cílů. Naváděcí radiolokátor s tříčlennou obsluhou zjistí cíle na vzdálenost 65 kilometrů, dostřel raket je do 23 kilometrů z místa zásahu, létají ve výšce od 25 metrů do 14 kilometrů. Rychlost střely je 700 metrů za vteřinu, váha 630 kilogramů.

"V případě, kdy to národní zájem vyžaduje, jsme do 48 hodin nasazeni v místě a tady je to otázka několika minut, kdy jsme připraveni zasáhnout," řekl ČTK Lukáš Málek z protiletadlového pluku. Z něj přijelo 40 vojáků, které posílilo 13 členů aktivních záloh. Takzvanou stálou hotovost drží pro Temelín stíhači z východočeské Čáslavi. "Po startu letounů jsou tu řádově v minutách a jsou schopni zasáhnout i na dálku," řekl Sviták.

Temelín má za sebou tři cvičení tohoto druhu, opakuje je jednou za dva roky. "V nejvážnějším případě bychom uzavřeli elektrárnu a v areálu by zůstalo pouze několik desítek lidí zajišťujících provoz," řekl ČTK ředitel bezpečnosti elektráren ČEZ Roman Havlín.