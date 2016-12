Praha - Zpěvák Michal Prokop kompletuje svou albovou tvorbu boxem nazvaným Už je to napořád 2000 - 2012, který představí 21. prosince v pražském Foru Karlín. Role kmotra se ujme zpěvák a kytarista Michal Ambrož, nejvíce známý jako frontman skupin Jasná páka, Hudba Praha a Divoký srdce. V pražské premiéře na večeru zazní epická skladba Město ER s Karlovarským symfonickým orchestrem.

"Komplet šesti CD pokrývá období od Prokopova pěveckého restartu po politické kariéře až do zatím posledního alba Sto roků na cestě. S nedávno vydanou reedicí kultovního Města ER na LP a CD je nová kolekce dalším blahopřáním výtečnému zpěvákovi k jeho letošním sedmdesátinám," řekl ČTK Lukáš Kadeřábek ze Supraphonu.

"Podařil se mi už druhý comeback v životě, navíc ve věku, kdy už obvykle člověk v naší branži žije spíš z těch osvědčených 'tutovek' z minulých dekád. Pro mne to je úžasný a nečekaný pocit, když se ukázalo po tom všem, čím jsem v životě prošel, že právě hudba je to nejvíc, čím mě pánbůh mohl obdarovat," popsal Prokop období let 2000 až 2012. Skupinu Framus Five založil v roce 1963. Po sametové revoluci působil v politice, byl poslancem a náměstkem ministra kultury. Předloni odmítl nabídku kandidovat za TOP 09 do Senátu. Byl ředitelem projektu Praha - Evropské město kultury roku 2000.

Podle Prokopa by se ve spojení jeho kapely se symfonickým orchestrem v živém vystoupení mohlo pokračovat. "Zájem o tohle představení je ještě v Brně a možná i jinde v příštím roce, kdy oslavíme stoleté výročí narození Josefa Kainara, který napsal text k Městu ER. Ale je to složité organizačně i ekonomicky, je to výjimečná záležitost, solitér, který se nedá hrát běžně," podotkl.

Nová kolekce šesti CD navazuje na úspěšnou předchozí sestavu starších alb, jež vyšla pod názvem Pořád to platí 1968-1989. Kromě obligátních základních údajů ke všem obsaženým nahrávkám je zajímavým a z pohledu fanouška také vděčným bonusem bilanční rozhovor Michala Prokopa s publicistou Ondřejem Bezrem. Ten rámuje Prokopovy osudy v hudebních, společenských i osobních souvislostech.

"Jsem z generace, pro kterou byly gramofonové desky, ať už ty původní vinylové, nebo později kazety a CD, něčím podobným, jako knížky v knihovně. Dnes vidíme návrat vinylu, i když jde spíš o sběratelskou raritu, ale hmotná podoba hudby i pro mě něco představuje. Něco, co není jen spotřebním zbožím," konstatoval zpěvák, který nesnižuje význam dnes dominantní digitální distribuce.