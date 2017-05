Praha - Programátoři počítačových her Ivan Buchta a Martin Pezlar chtějí v Řecku dokázat svou nevinu. Doufají ve zproštění obvinění ze špionáže, za které jim hrozí až 20 let vězení. Do Řecka s nimi dnes z pražského letiště odlétají i rodinní příslušníci, kteří je chtějí u soudu podpořit.

Podle řeckých úřadů muži v září 2012 jako zaměstnanci softwarové firmy pořizovali pro novou hru záběry vojenských objektů v citlivé oblasti u hranice s Tureckem. Dvojice tvrdí, že v Řecku trávili dovolenou a fotografovali a natáčeli jako turisté. "Skutečně jsme tam byli na dovolené poté, co největší objem naší práce už skončil. Jeli jsme na dovolenou a to je celé," řekl dnes Buchta. S muži poletí k soudu i jejich manželky a matky, s jedním i malý syn. Soud by měl o jejich vině začít jednat ve středu. Oba muži tak doufají, že budou v řádech dnů zpět doma. "Doufám, že to dopadne dobře, nebral jsem si žádné náhradní prádlo," dodal Buchta.

Dopisem s žádostí o pomoc oslovili i premiéra Bohuslava Sobotku a ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka (oba ČSSD). "Platí, že se snažíme všem těmto našim občanům pomáhat. Ministerstvo zahraničí se snaží pomáhat z hlediska konzulární služby a právní pomoci. Snažíme se nenechat nikoho v problémech. A stejně jako pomáháme našim občanům v Turecku, snažíme se pomáhat i těmto lidem," řekl dnes ČTK premiér.

Oba muži nepřemýšleli nad tím, že by k soudu nedorazili. "Rozhodně jsme tam žádnou špionáž neudělali, nemáme důvod tam nejet," dodal Pezlar.

Dvojice Čechů byla v Řecku zadržena v září 2012 na ostrově Limnos. Tehdy se hovořilo o tom, že za údajnou špionáž mohou dostat až dvacetiletý trest vězení. Pro jejich propuštění se angažovala česká diplomacie a představitelé státu, vznikla i petice, kterou podepsalo 21.000 lidí. Po zaplacení kauce byli Pezlar a Buchta propuštěni z vazby, do ČR se vrátili v lednu 2013.

Muži v době, kdy byli zadrženi, pracovali pro společnost Bohemia Interactive, která vyvíjí počítačové hry. Podle dřívějších zpráv médií řecká policie uváděla, že na Limnosu pořizovali záběry pro novou hru. To firma a později také Pezlar a Buchta popřeli.